ข่าวต่างประเทศ

ผบ.กองทัพยูกันดา ลั่นอยากได้ผู้หญิงสวยสุดในตุรกีเป็นเมีย มิเช่นนั้นจะปิดสถานทูต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 10:58 น.
250

ผบ.กองทัพยูกันดา ลั่นอยากได้ผู้หญิงสวยสุดในตุรกีเป็นเมีย พร้อมเงินพันล้านดอลลาร์ มิเช่นนั้นจะปิดสถานทูต หลังไม่พอใจตุรกีได้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน เว็บไซต์ ไทมส์ออฟอิสลามาบัด ได้รายงานว่า พลเอก มูฮูซี ไคเนรูงาบา ผู้บัญชาการกองทัพสูงสุดของยูกันดา ได้ออกมายื่นคำขาดกับตุรกีว่า เขาต้องการเงิน 1 พันล้านดอลลาร์และผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศเป็นภรรยา มิเช่นนั้นเขาจะปิดสถานทูตตุรกี ในกรุงกัมปาลาและตัดความสัมพันธ์กับประเทศ

โดย พลเอก มูฮูซี กล่าวว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินปันผลด้านความปลอดภัยจากปฏิบัติการในโซมาเลียตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ภารกิจเปลี่ยนผ่านของสหภาพแอฟริกาในโซมาเลีย ซึ่งช่วยให้ตุรกีได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการควบคุมท่าเรือและสนามบินในกรุงโมกาดิชู

ซึ่งสื่อในภูมิภาคแอฟริการะบุว่าพลเอกมูฮูซีรู้สึกเบื่อหน่ายที่ยูกันดาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ตรงกันข้ามกับตุรกีที่ได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่อง ซึ่งเขากล่าวว่ายูกันดาไม่มีข้อขัดแย้งหากตุรกีจะโต้ตอบด้วยการปิดสถานทูตยูกันดาในกรุงอังการา

พลเอก มูฮูซี ปิดท้ายว่า นอกจากเงินพันล้านดอลลาร์แล้ว เขาอยากได้ผู้หญิงที่สวยสุดในตุรกีมาเป็นภรรยาของเขา

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

