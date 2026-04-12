ผบ.กองทัพยูกันดา ลั่นอยากได้ผู้หญิงสวยสุดในตุรกีเป็นเมีย มิเช่นนั้นจะปิดสถานทูต
ผบ.กองทัพยูกันดา ลั่นอยากได้ผู้หญิงสวยสุดในตุรกีเป็นเมีย พร้อมเงินพันล้านดอลลาร์ มิเช่นนั้นจะปิดสถานทูต หลังไม่พอใจตุรกีได้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียว
เมื่อวันที่ 11 เมษายน เว็บไซต์ ไทมส์ออฟอิสลามาบัด ได้รายงานว่า พลเอก มูฮูซี ไคเนรูงาบา ผู้บัญชาการกองทัพสูงสุดของยูกันดา ได้ออกมายื่นคำขาดกับตุรกีว่า เขาต้องการเงิน 1 พันล้านดอลลาร์และผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศเป็นภรรยา มิเช่นนั้นเขาจะปิดสถานทูตตุรกี ในกรุงกัมปาลาและตัดความสัมพันธ์กับประเทศ
โดย พลเอก มูฮูซี กล่าวว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินปันผลด้านความปลอดภัยจากปฏิบัติการในโซมาเลียตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ภารกิจเปลี่ยนผ่านของสหภาพแอฟริกาในโซมาเลีย ซึ่งช่วยให้ตุรกีได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการควบคุมท่าเรือและสนามบินในกรุงโมกาดิชู
ซึ่งสื่อในภูมิภาคแอฟริการะบุว่าพลเอกมูฮูซีรู้สึกเบื่อหน่ายที่ยูกันดาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ตรงกันข้ามกับตุรกีที่ได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่อง ซึ่งเขากล่าวว่ายูกันดาไม่มีข้อขัดแย้งหากตุรกีจะโต้ตอบด้วยการปิดสถานทูตยูกันดาในกรุงอังการา
พลเอก มูฮูซี ปิดท้ายว่า นอกจากเงินพันล้านดอลลาร์แล้ว เขาอยากได้ผู้หญิงที่สวยสุดในตุรกีมาเป็นภรรยาของเขา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มูเซเวนี วัย 80 เตรียมชิงเก้าอี้ ปธน.ยูกันดา อีกสมัย หลังครองอำนาจเกือบ 40 ปี
- รวบ 2 หญิงยูกันดา ค้าประเวณีริมหาดพัทยา มีพฤติกรรมรบเร้านักท่องเที่ยว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: