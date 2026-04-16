เปิดประวัติ “ยูคิ อาดาจิ” พ่อเลี้ยงโหดเกียวโต สารภาพฆ่าลูกเลี้ยงวัย 11 ขวบ ปิดฉากละครลวงโลก
เปิดหน้าฆาตกรโหด ยูคิ อาดาจิ พนักงานบริษัทวัย 37 ปี ผู้ก่อเหตุฆาตกรรม ด.ช.ยูกิ ก่อนสร้างเรื่องตบตาตำรวจว่าเด็กหายตัวไปนานกว่า 3 สัปดาห์ จนจำนนต่อหลักฐาน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 สื่อญี่ปุ่นหลายสำนัก ทั้ง NHK และ The Japan Times รายงานข่าวด่วนสะเทือนขวัญจากจังหวัดเกียวโต กรณีตำรวจจับกุม นายยูคิ (ยูอิกิ) อาดาจิ (Yuuki Adachi) อายุ 37 ปี ในข้อหาทิ้งศพและฆาตกรรม ด.ช.ยูกิ อาดาจิ (Yuki Adachi) ลูกเลี้ยงวัย 11 ปี ที่หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจากผู้ก่อเหตุพยายามจัดฉากหลอกลวงเจ้าหน้าที่และประชาชนมานานเกือบ 1 เดือน
ใครคือ “ยูคิ อาดาจิ?
ข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นและ The Tokyo Reporter ระบุประวัติเบื้องต้นของนายยูคิ อาดาจิ ดังนี้
ชื่อ นายยูคิ อาดาจิ (Yuuki Adachi)
อายุ 37 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน (สายงานการผลิต) ในจังหวัดเกียวโต
ความสัมพันธ์ พ่อเลี้ยง
นายอาดาจิเพิ่งเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ไม่นาน เขาอาศัยอยู่ร่วมกับแม่ของเด็กและลูกเลี้ยงวัย 11 ขวบ จุดที่สื่อญี่ปุ่นตั้งข้อสังเกตคือ ชื่อของพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงออกเสียงว่า “ยูกิ” (Yuki) เหมือนกัน แม้จะเขียนตัวอักษรคันจิต่างกันก็ตาม ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สื่อจับตามองถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนี้
ย้อนรอยการสร้างเรื่องตบตา
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นจากความพยายามในการสร้างเรื่องราวของนายอาดาจิ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เขาโทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วยตัวเองว่าลูกชายหายตัวไป เขาให้การเท็จว่าขับรถไปส่งเด็กชายที่หน้าโรงเรียนประถมโซโนเบะ (Sonobe Elementary School) ในช่วงเช้า และอ้างว่าเห็นลูกเดินเข้าโรงเรียนไปแล้ว
ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนับร้อยคนระดมกำลังค้นหาตามป่าและภูเขา ขณะเดียวกันนายอาดาจิยังคงใช้ชีวิตตามปกติและแสดงท่าทีกังวลต่อการหายตัวไปของลูกเลี้ยงเพื่อตบตาคนรอบข้าง
หลักฐานมัดตัวพ่อเลี้ยง
ความจริงเริ่มปรากฏเมื่อตำรวจชุดสืบสวนพบจุดน่าสงสัยหลายอย่างที่ขัดแย้งกับคำให้การของเขา:
กล้องวงจรปิด ไม่พบภาพของเด็กชายที่โรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียงตามเวลาที่พ่อเลี้ยงกล่าวอ้าง
หลักฐานถูกจัดฉาก เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเป้และรองเท้าของเด็กถูกทิ้งกระจัดกระจายคนละทิศละทาง คล้ายจงใจอำพรางคดี
สภาพศพ วันที่ 13 เมษายน เจ้าหน้าที่พบศพเด็กชายในป่าลึกเมืองนันตัง ห่างจากโรงเรียนถึง 2 กิโลเมตร ในสภาพไม่สวมรองเท้า ซึ่งเป็นระยะทางที่เด็กไม่สามารถเดินไปถึงจุดนั้นได้ด้วยตัวเอง
คำสารภาพปิดคดี
วันที่ 15 เมษายน ตำรวจตัดสินใจเชิญตัวนายอาดาจิไปสอบปากคำและเข้าบุกค้นบ้านพัก จนกระทั่งเช้าวันที่ 16 เมษายน เขาจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่า “ไม่มีข้อผิดพลาดครับ ผมเป็นคนทำเอง”
แหล่งข่าวจากการสอบสวนยืนยันว่า นอกจากการทิ้งศพแล้ว เขายังยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าลูกเลี้ยงด้วยตัวเอง ปัจจุบันตำรวจกำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาแรงจูงใจที่แท้จริงของการก่อเหตุครั้งนี้ ว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัวหรืออารมณ์ชั่ววูบ
