ข่าวอาชญากรรม

ชาติชั่ว หนุ่มวัย 23 แค้น โดนพ่อแจ้งความข่มขืนลูกสาว 13 รัวปืนดับก่อนขึ้นศาล

Aindravudh เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 12:22 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 10:28 น.
245
เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2569 นายวุฒิชัย (ตึ๋ง) อายุ 23 ปี ได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิง นายเฉลิมวุฒิ อายุ 37 ปี จำนวน 3 นัด จนเสียชีวิตคาที่ บนแคร่หน้าบ้านพักใน อ.ลำปลายมาศ ขณะที่ผู้ตายกำลังนั่งดื่มฉลองสงกรานต์อยู่กับครอบครัว

ทั้งคู่มีคดีความบาดหมางกันรุนแรงมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ตายได้แจ้งความจับนายวุฒิชัยในข้อหาข่มขืนลูกสาววัย 13 ปี เหตุเกิดเมื่อปลายปี 2568 ซึ่งนายวุฒิชัยอยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดี และจริง ๆ แล้วมีกำหนดต้องไปขึ้นศาลในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุยิงกัน

ผู้ก่อเหตุอ้างว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านถูกผู้ตายตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง ทำให้เกิดความโมโหสะสม จึงขี่รถย้อนกลับมาสังหารผู้ตายต่อหน้าแม่และหลานชายเพื่อชำระแค้น

หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถจับกุมนายวุฒิชัยได้ทันควันพร้อมอาวุธปืนของกลาง โดยตั้งข้อหาหนักคือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และความผิดเรื่องอาวุธปืน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

