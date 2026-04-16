ชาติชั่ว หนุ่มวัย 23 แค้น โดนพ่อแจ้งความข่มขืนลูกสาว 13 รัวปืนดับก่อนขึ้นศาล
เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2569 นายวุฒิชัย (ตึ๋ง) อายุ 23 ปี ได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิง นายเฉลิมวุฒิ อายุ 37 ปี จำนวน 3 นัด จนเสียชีวิตคาที่ บนแคร่หน้าบ้านพักใน อ.ลำปลายมาศ ขณะที่ผู้ตายกำลังนั่งดื่มฉลองสงกรานต์อยู่กับครอบครัว
ทั้งคู่มีคดีความบาดหมางกันรุนแรงมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ตายได้แจ้งความจับนายวุฒิชัยในข้อหาข่มขืนลูกสาววัย 13 ปี เหตุเกิดเมื่อปลายปี 2568 ซึ่งนายวุฒิชัยอยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดี และจริง ๆ แล้วมีกำหนดต้องไปขึ้นศาลในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุยิงกัน
ผู้ก่อเหตุอ้างว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านถูกผู้ตายตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง ทำให้เกิดความโมโหสะสม จึงขี่รถย้อนกลับมาสังหารผู้ตายต่อหน้าแม่และหลานชายเพื่อชำระแค้น
หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถจับกุมนายวุฒิชัยได้ทันควันพร้อมอาวุธปืนของกลาง โดยตั้งข้อหาหนักคือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และความผิดเรื่องอาวุธปืน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
