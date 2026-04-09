เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 10:17 น.
ชุดเจ้าหญิง "นโรดม เจนณา" โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย "อแมนด้า"

โซเชียลจับโป๊ะ คลิปโปรโมต “มหาสงกรานต์เขมร” ชาวเน็ตจีนจวกลอกวัฒนธรรมไทย เทียบชัดชุดเจ้าหญิงนโรดม เจนณา เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอโปรโมตเทศกาล “มหาสงกรานต์เขมร 2026” นำแสดงโดย เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน คลิปดังกล่าวกลับถูกชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตจีนตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้ชื่อ “มหาสงกรานต์” แทนชื่อดั้งเดิม “โจลชนัมทเมย” รวมถึงเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า และท่ารำที่มีความคล้ายคลึงกับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน

ชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าว พบว่าชุดสีน้ำเงินที่เจ้าหญิงนโรดม เจนณาสวมใส่ มีลักษณะเหมือนกับชุดไทยเป็นอย่างมาก สังคมออนไลน์มีการนำภาพไปเปรียบเทียบกับชุดของ อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 อแมนด้าเคยสวมชุดรูปแบบเดียวกันนี้ไปร่วมงานทำบุญที่วัดพุทธรังษี ไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เจ้าหญิงนโรดม เจนณา กัมพูชา
ชุดที่อแมนด้าสวมใส่เป็น ชุดไทยจิตรลดาประยุกต์ ฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวไทย ชุดดังกล่าวมีความพิเศษตรงการผสมผสานสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การออกแบบนำชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม มาประยุกต์เข้ากับเสื้อปั๊ดหรือเสื้อป้ายของผู้หญิงไทยล้านนา

แมนด้า ชาลิสา ออบดัม สวมชุดไทยจิตรลดาประยุกต์ทำบุญที่รัฐฟลอริดา
วัสดุหลักในการตัดเย็บคือผ้าไหมยกดอกเชิงหัวท้ายลายปลายเทียนสีน้ำเงินเข้ม ผ้าชนิดนี้เป็นผ้าไหมทอมือพื้นเมืองของชาวลำพูน หลักการทอใช้เส้นไหมขัดกันให้เกิดลวดลาย โดยมีเส้นยืนเป็นหลักและใช้เส้นพุ่งสอดตามขวาง ความหรูหราของชุดมาจากการประดับกระดุมทองลายดอกพิกุลแบบโบราณตามความนิยมของชนชั้นสูงในอดีต

การออกแบบชุดมีการนำดอกราชพฤกษ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยสีเหลืองอร่าม มาประดิษฐ์เป็นเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อความเป็นสิริมงคล คนไทยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้มงคล การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับบนเสื้อผ้าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ได้รับเกียรติยศและมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้น

ชุดเจ้าหญิง "นโรดม เจนณา" โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย "อแมนด้า"

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

