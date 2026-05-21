ญี่ปุ่น จี้ จีน คุ้มครองประชาชน หลังถูกแทงกลางร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ บาดเจ็บ 2 ราย
ทางการญี่ปุ่น จี้ ทางการจีน ขอให้คุ้มครองประชาชน หลังชาวญี่ปุ่นถูกแทงกลางร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ บาดเจ็บ 2 ราย ขอให้ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักข่าว เคียวโด รายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้ติดต่อทางการจีนขอให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรง ภายหลังจากที่เกิดเหตุแทงกันในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวญี่ปุ่น 2 ราย
นาย มิโนรุ คิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า คณะผู้แทนทางการทูตและกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีน “ชี้แจงข้อเท็จจริงของคดีและให้คำอธิบายที่ชัดเจน” และ “ลงโทษผู้ก่อเหตุอย่างหนัก” เบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าทางการจีนจะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนข้อสังเกตการณ์ที่ว่าผู้ก่อเหตุเล็งเป้าไปยังคนญี่ปุ่นนั้นเป็นการกล่าวหาที่ไร้มูล และขอให้สื่อเลี่ยงที่จะให้ความสำคัญกับข้อสังเกตการณ์ดังกล่าว
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปี 67 ชายจีนก่อเหตุใช้มีดแทงเด็กลูกครึ่งญี่ปุ่น-จีนเสียชีวิต ขณะเดินทางไปโรงเรียน ในเมืองเซินเจิ้น ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางการจีนจะพิพากษาประหารชีวิตผู้ก่อเหตุ โดยคดีดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่พำนักที่ประเทศจีน
