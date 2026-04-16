ล่าตัว แก๊งทหารหื่น ฉุดเด็กหญิง 15 ข่มขืน ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสาร วันสงกรานต์
สงกรานต์ฉาว! แก๊งทหาร ฉุดเด็กหญิง อายุ 15 ปี บีบคอ-ข่มขืน ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสาร สารภาพทำจริง ตร.เตรียมนำตัวดำเนินคดี
เมื่อช่วงสายวันนี้ 16 เมษายน 2569 เพจ Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์แจ้งข่าวฉาววันสงกรานต์ ระบุว่า “งามหน้า! ด.ญ.วัย 15 ปี เข้าแจ้งความถูกแก๊งทหาร ฉุดไปบีบคอ บังคับข่มขืน ในห้องน้ำสาธารณะ ขณะเดินเล่นน้ำวันสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร!!”
ต่อมาไม่นาน เพจดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่ออัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้ง ระบุว่า “ห๊ะ! แก๊งทหารรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน ด.ญ.วัย 15 ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสารจริง! สน. ชนะสงคราม เตรียมประสานขอตัวมาดำเนินคดีแล้ว!!”
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีนี้ หากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB Survive – สายไหมต้องรอด
