สงกรานต์เขมรคึกคัก ประชาชนนั่งปิกนิกเต็มรันเวย์สนามบิน ฉลองปีใหม่
ทางการกัมพูชาเปิดพื้นที่ สนามบินพนมเปญเก่า ให้ประชาชนเที่ยวเล่นช่วงสงกรานต์ 9 วันเต็ม นั่งพักผ่อนกลางรันเวย์
คณะทำงานระหว่างกระทรวงของกัมพูชาประกาศเปิดพื้นที่สนามบินนานาชาติพนมเปญแห่งเดิมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานชั่วคราว ปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่เขมร ระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 เมษายน เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนรวมให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พร้อมกับชื่นชมมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านการบินของกัมพูชาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้มาเยือนสามารถเดินสำรวจพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายจุด พื้นที่เหล่านี้รวมถึงอาคารผู้โดยสาร หอบังคับการบินยุคทศวรรษ 1950 ตลอดจนโซนอาคารผู้โดยสารวีไอพี เจ้าหน้าที่ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยป้ายผ้าแบบดั้งเดิมพร้อมจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่เขมรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความรื่นเริง
ทางการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพื้นที่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้ที่เดินทางด้วยเท้าต้องเข้าทางประตูวีไอพี ผู้ที่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ต้องใช้ประตูอาคารผู้โดยสารตามที่กำหนด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ 1,000 เรียล ส่วนรถยนต์คิดค่าบริการ 2,000 เรียล
คณะทำงานออกกฎระเบียบอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สั่งห้ามขายสินค้า ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟภายในบริเวณสนามบินอย่างเด็ดขาด
โครงการนี้ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ รัฐบาลกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการดัดแปลงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะถาวรในอนาคต
ภาพจาก: ปรัก ชัน ทูล
