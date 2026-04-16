ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจจับพ่อ น้องยูกิ ทิ้งศพลูกชาย 11 ขวบในป่า สารภาพจัดฉาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 09:35 น.
64

ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมพ่อ ยูกิ อาดาจิ ข้อหาทิ้งศพลูกชายวัย 11 ขวบในป่าเมืองนันตัง หลังจัดฉากแจ้งความเด็กหายตัวไปเกือบเดือน อ่านความคืบหน้าคดีพร้อมคำสารภาพได้ที่นี่

ตำรวจภูมิภาคคันไซของประเทศญี่ปุ่นจับกุมพ่อของเด็กชายอายุ 11 ขวบ หลังหายตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ก่อนที่ตำรวจพบศพเด็กในพื้นที่ป่าของเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตำรวจตั้งข้อหา ฐานทิ้งศพลูกชาย เขานำศพไปทิ้งระหว่างช่วงเช้าของวันที่ 23 มีนาคมถึงเวลาประมาณ 16.45 น. ของวันที่ 13 เมษายน รายงานข่าวระบุว่าเขายอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมเขาเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันพฤหัสบดี ตำรวจตรวจค้นบ้านพักของเขา พร้อมเชิญตัวมาสอบปากคำ ตำรวจเปิดเผยคำให้การของเขาว่า “ไม่มีอะไรผิดพลาด ผมเป็นคนทำเอง”

นายอาดาจิเคยติดต่อตำรวจเมื่อวันที่ 23 มีนาคม เขาแจ้งความว่า ยูกิ ลูกชายของเขาหายตัวไป เขาอ้างว่าลูกชายหายไปหลังจากเขาขับรถไปส่งที่โรงเรียนประถมในตอนเช้าของวันนั้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทีมค้นหาออกตามหาเด็กชายทุกวัน ในที่สุดพวกเขาพบศพเด็กเมื่อวันจันทร์

ตำรวจระบุว่าพวกเขายังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าเด็กเสียชีวิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนความเกี่ยวข้องของพ่อรวมถึงหาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

