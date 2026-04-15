ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”
ผลตรวจ DNA ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำชินาโนะ จังหวัดนีงาตะ คือเด็กหญิงวัย 15 ปีที่หายตัวออกจากบ้านตั้งแต่เดือนมกราคม ตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุ หลังพบจุดน่าสงสัยในคดีเยาวชนหายตัวต่อเนื่องของญี่ปุ่น
สังคมญี่ปุ่นต้องเผชิญกับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อสำนักข่าว japandaily_jp รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนีงาตะแถลงยืนยันผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยระบุว่าร่างหญิงสาวที่พบในแม่น้ำชินาโนะ เมืองนางาโอกะ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา คือ น.ส. มาริน ฮิงุจิ (Marin Higuchi) หรือ น้องมารีน นักเรียนชั้นมัธยมต้นวัย 15 ปี เธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569
สำนักข่าว Tokyo Reporter เผยข้อมูลไทม์ไลน์การหายตัวไปของน้องมารีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเดินออกจากบ้านพักในเมืองโทกามาจิ โดยทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวและโทรศัพท์มือถือไว้ทั้งหมด ครอบครัวและเจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังปูพรมค้นหามาตลอด 3 เดือน จนกระทั่งพลเมืองดีไปพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ห่างจากจุดที่เธอหายตัวไปไกลกว่า 30 กิโลเมตร
จากการชันสูตรศพเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายภายนอกร่างกาย แต่ทีมสืบสวนยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักและไม่ตัดประเด็นจูงใจใด ๆ ทิ้ง เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงเบื้องหลังการเสียชีวิตครั้งนี้
การพบศพน้องมารีนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เยาวชนหายตัวต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ตำรวจเพิ่งยืนยันการเสียชีวิตของ “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบที่หายตัวไปจากจังหวัดเกียวโต ก่อนมีคนไปพบศพกลางป่าลึก คดีสลดที่เกิดขึ้นซ้อนกันในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศต้องสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเยาวชนขั้นสูงสุด
