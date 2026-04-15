ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 15:32 น.
64
ผลตรวจ DNA ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำชินาโนะ จังหวัดนีงาตะ คือเด็กหญิงวัย 15 ปีที่หายตัวออกจากบ้านตั้งแต่เดือนมกราคม ตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุ หลังพบจุดน่าสงสัยในคดีเยาวชนหายตัวต่อเนื่องของญี่ปุ่น

สังคมญี่ปุ่นต้องเผชิญกับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อสำนักข่าว japandaily_jp รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนีงาตะแถลงยืนยันผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยระบุว่าร่างหญิงสาวที่พบในแม่น้ำชินาโนะ เมืองนางาโอกะ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา คือ น.ส. มาริน ฮิงุจิ (Marin Higuchi) หรือ น้องมารีน นักเรียนชั้นมัธยมต้นวัย 15 ปี เธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569

สำนักข่าว Tokyo Reporter เผยข้อมูลไทม์ไลน์การหายตัวไปของน้องมารีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเดินออกจากบ้านพักในเมืองโทกามาจิ โดยทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวและโทรศัพท์มือถือไว้ทั้งหมด ครอบครัวและเจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังปูพรมค้นหามาตลอด 3 เดือน จนกระทั่งพลเมืองดีไปพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ห่างจากจุดที่เธอหายตัวไปไกลกว่า 30 กิโลเมตร

จากการชันสูตรศพเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายภายนอกร่างกาย แต่ทีมสืบสวนยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักและไม่ตัดประเด็นจูงใจใด ๆ ทิ้ง เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงเบื้องหลังการเสียชีวิตครั้งนี้

การพบศพน้องมารีนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เยาวชนหายตัวต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ตำรวจเพิ่งยืนยันการเสียชีวิตของ “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบที่หายตัวไปจากจังหวัดเกียวโต ก่อนมีคนไปพบศพกลางป่าลึก คดีสลดที่เกิดขึ้นซ้อนกันในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศต้องสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเยาวชนขั้นสูงสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง ข่าว

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

2 นาที ที่แล้ว
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท ข่าวกีฬา

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

56 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4 ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนคนท้องขาขาด ข่าว

คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนก ศรีนอก ชาดา ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกหลังวันสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ต้อนรับงวด 16 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก &quot;จอห์นนี โซมาลี&quot; ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตีกันยับ ไทยเปิดศึกเมียนมา กลางลานจอดรถซอยเพชรบุรี เจ็บระนาว 7 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ระงับวีซ่าแรงงานต่างชาติร้านอาหารหน้าใหม่ มีผลทันที ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ ข่าวกีฬา

รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 69 ต้อนรับวันเถลิงศก ขึ้นปีใหม่ไทย ครั้งที่ 1 รูปพรรณทะลุ 7.3 หมื่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
Back to top button