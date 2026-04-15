คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 15:47 น.
กระบะชนคนท้องขาขาด
พ่อเหยื่อกระบะตีนผีเปิดใจทั้งน้ำตา เห็นคลิปขาลูกกระเด็นลอยต่อหน้า ทำใจไม่ได้สูญเสียหลานในท้องวัย 3 เดือน จี้ตำรวจเอาผิดถึงที่สุด หลังคนขับมอบตัวอ้างมองไม่เห็นไฟหน้า

เมื่อกลางดึกวันที่ 14 เม.ย. 69 ได้มีรถกระบะซิ่งเฉี่ยวชนรถจยย. บริเวณถนนพิกุลทอง-บ้านไร่ชาวเหนือ หมู่ 3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ส่งผลให้ น.ส.ธัญพร (อายุ 20 ปี) ที่ซ้อนท้ายมากับเพื่อนโดนชนเข้าอย่างจัง ! แรงกระแทกส่งผลให้ขาซ้ายขาดกระเด็นทันที

แพทย์ระบุว่า น.ส.ธัญพร อาการโคม่า ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขาที่ขาดถึงโคนสะโพกไม่สามารถต่อคืนได้ และที่น่าสลดใจที่สุดคือเธอต้อง “แท้งลูก” อายุครรภ์ 3 เดือนเศษในครรภ์จากการถูกชนครั้งนี้

ขณะที่ นายเขตรัต (อายุ 48 ปี) คนขับกระบะเข้ามอบตัวหลังถูกกดดันหนัก อ้างว่า เพิ่งทราบจากที่ดูข่าว โดนตนกลับจากงานวันเกิดเพื่อน ขณะเกิดเหตุ “คิดว่าชนวัว” จึงไม่ได้จอดดู และอ้างว่าไม่เห็นไฟหน้ารถจักรยานยนต์ ยืนยันไม่ได้ตั้งใจหลบหนี แต่มามอบตัวเพราะเห็นข่าวในโซเชียล

อย่างไรก็ดี พ่อผู้บาดเจ็บเผยความรู้สึกโกรธแค้นที่คนขับไม่แม้แต่จะเบรกหรือลงมาช่วยเหลือ ทั้งนี้ตนเองเพิ่งทราบเพราะแยกทางกับแม่ของลูกสาวได้นานแล้ว แต่ยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ตลอด ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นคลิปกล้องวงจรปิดเห็นขาของลูกสาวหลุดออกจากร่างกระเด็นลอยไปไกลจากแรงชนของกระบะ ตนเองทำใจไม่ได้ และรู้สึกโกรธแค้นมากที่กระบะคันที่ชนไม่มีแม้แต่เบรกชะลอและจอดรถลงมาดูลูกสาวเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้ยังมั่นใจคนขับรู้ว่าชนคนไม่ใช่วัว

ขณะที่ ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี เตรียมสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาหนักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากพยานหลักฐานจากวงจรปิดและสภาพที่เกิดเหตุคัดแย้งกับคำให้การหลายจุด.

ขอบคุณคลิป : เรื่องเล่าเช้านี้

ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง ข่าว

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

43 วินาที ที่แล้ว
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท ข่าวกีฬา

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4 ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนคนท้องขาขาด ข่าว

คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนก ศรีนอก ชาดา ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกหลังวันสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ต้อนรับงวด 16 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก &quot;จอห์นนี โซมาลี&quot; ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตีกันยับ ไทยเปิดศึกเมียนมา กลางลานจอดรถซอยเพชรบุรี เจ็บระนาว 7 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ระงับวีซ่าแรงงานต่างชาติร้านอาหารหน้าใหม่ มีผลทันที ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ ข่าวกีฬา

รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 69 ต้อนรับวันเถลิงศก ขึ้นปีใหม่ไทย ครั้งที่ 1 รูปพรรณทะลุ 7.3 หมื่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot;

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
Back to top button