คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย
พ่อเหยื่อกระบะตีนผีเปิดใจทั้งน้ำตา เห็นคลิปขาลูกกระเด็นลอยต่อหน้า ทำใจไม่ได้สูญเสียหลานในท้องวัย 3 เดือน จี้ตำรวจเอาผิดถึงที่สุด หลังคนขับมอบตัวอ้างมองไม่เห็นไฟหน้า
เมื่อกลางดึกวันที่ 14 เม.ย. 69 ได้มีรถกระบะซิ่งเฉี่ยวชนรถจยย. บริเวณถนนพิกุลทอง-บ้านไร่ชาวเหนือ หมู่ 3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ส่งผลให้ น.ส.ธัญพร (อายุ 20 ปี) ที่ซ้อนท้ายมากับเพื่อนโดนชนเข้าอย่างจัง ! แรงกระแทกส่งผลให้ขาซ้ายขาดกระเด็นทันที
แพทย์ระบุว่า น.ส.ธัญพร อาการโคม่า ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขาที่ขาดถึงโคนสะโพกไม่สามารถต่อคืนได้ และที่น่าสลดใจที่สุดคือเธอต้อง “แท้งลูก” อายุครรภ์ 3 เดือนเศษในครรภ์จากการถูกชนครั้งนี้
ขณะที่ นายเขตรัต (อายุ 48 ปี) คนขับกระบะเข้ามอบตัวหลังถูกกดดันหนัก อ้างว่า เพิ่งทราบจากที่ดูข่าว โดนตนกลับจากงานวันเกิดเพื่อน ขณะเกิดเหตุ “คิดว่าชนวัว” จึงไม่ได้จอดดู และอ้างว่าไม่เห็นไฟหน้ารถจักรยานยนต์ ยืนยันไม่ได้ตั้งใจหลบหนี แต่มามอบตัวเพราะเห็นข่าวในโซเชียล
อย่างไรก็ดี พ่อผู้บาดเจ็บเผยความรู้สึกโกรธแค้นที่คนขับไม่แม้แต่จะเบรกหรือลงมาช่วยเหลือ ทั้งนี้ตนเองเพิ่งทราบเพราะแยกทางกับแม่ของลูกสาวได้นานแล้ว แต่ยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ตลอด ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นคลิปกล้องวงจรปิดเห็นขาของลูกสาวหลุดออกจากร่างกระเด็นลอยไปไกลจากแรงชนของกระบะ ตนเองทำใจไม่ได้ และรู้สึกโกรธแค้นมากที่กระบะคันที่ชนไม่มีแม้แต่เบรกชะลอและจอดรถลงมาดูลูกสาวเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้ยังมั่นใจคนขับรู้ว่าชนคนไม่ใช่วัว
ขณะที่ ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี เตรียมสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาหนักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากพยานหลักฐานจากวงจรปิดและสภาพที่เกิดเหตุคัดแย้งกับคำให้การหลายจุด.
ขอบคุณคลิป : เรื่องเล่าเช้านี้
