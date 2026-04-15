ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สื่อดัง ระบุความขัดแย้งทางทหารใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ท่ามกลางการหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์ พร้อมลุยโต๊ะเจรจาต่อพฤหัสบดีนี้ แม้สหรัฐฯ จะยังคงมาตรการกดดันขั้นสุด
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ มาเรีย บาร์ติโรโม (Maria Bartiromo) ในรายการทางช่อง Fox Business เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา โดยแสดงความมั่นใจว่าความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
ระหว่างการสัมภาษณ์ ทรัมป์กล่าวถึงสถานะของความขัดแย้งอย่างชัดเจนว่า เขามองว่าเหตุการณ์นี้ใกล้จะจบลงแล้ว และย้ำว่ามันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดมาก ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเตรียมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้ที่ประเทศปากีสถาน หลังจากความพยายามในการพูดคุยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องหยุดชะงักลงกลางคัน
แม้ผู้นำสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้ง แต่ทรัมป์ยังคงยืนยันที่จะใช้มาตรการกดดันทางทหารขั้นสูงสุดต่อไป เขาระบุว่าหากกองทัพสหรัฐฯ ถอนกำลังออกจากพื้นที่ในตอนนี้ อิหร่านจะต้องใช้เวลาถึง 20 ปีในการฟื้นฟูประเทศให้กลับมาสู่สภาพเดิม พร้อมย้ำประโยคสำคัญว่า สหรัฐฯ ยังทำงานไม่เสร็จ จนกว่าจะได้ข้อตกลงที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่าย
มีเกร็ดน่าสนใจก่อนที่รายการจะออกอากาศ มาเรีย บาร์ติโรโม ได้เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอเล่าเบื้องหลังการพูดคุย เธอสังเกตว่าทรัมป์ใช้รูปประโยคอดีต (Past Tense) เมื่อพูดถึงสงคราม จนเธอต้องเอ่ยปากถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าสงครามจบลงแล้วจริงหรือไม่ ซึ่งทรัมป์ตอบกลับสั้นๆ ว่ามันจบแล้ว อย่างไรก็ตาม ในคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่นำมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ทรัมป์เลือกใช้คำว่าความขัดแย้งกำลังใกล้จะจบลง
