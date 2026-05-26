รวบ “ชวนนท์” อดีตโฆษกประชาธิปัตย์ คดีเช็คเด้ง เสียหายรวม 100 ล้านบาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 08:43 น.
รวบ ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต อดีตโฆษกประชาธิปัตย์ คดีเช็คเด้ง เสียหายรวม 100 ล้านบาท เจ้าตัวโต้เจรจาไกล่เกลี่ยไปหลายคดีแล้ว

พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ทองจำรูญ รอง ผกก.5 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงเหนือ ที่ 275/2568 ลงวันที่ 20 เม.ย.68ความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค ในข้อหา “ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น”

สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ เมื่อปี 2566 นายชวนนท์ ถูกผู้เสียหายหลายรายร้องทุกข์ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.เช็ค มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ก่อนมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหาย พร้อมออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ภายหลังกลับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกเพื่อชำระหนี้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ กลายเป็นเช็คเด้ง ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้ง ขณะที่นายชวนนท์ได้หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ศาลอาญาพระโขนงเหนือออกหมายจับไว้

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. สืบทราบว่านายชวนนท์ ผู้ต้องหา หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระโขนง จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ กระทั่งพบนายชวนนท์เดินอยู่บริเวณดังกล่าว จึงแสดงตัวเข้าจับกุม จากสอบสวน นายชวนนท์ให้การว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายจับให้ดี เนื่องจากตนเองได้เจรจาไกล่เกลี่ยจนมีการถอนหมายจับไปหลายคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหมายจับดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ และยังเป็นบุคคลตามหมายจับอยู่ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่านายชวนนท์ยังมีหมายจับค้างอยู่อีก 2 หมายจับ และยังมีคดีที่ผู้เสียหายร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอออกหมายจับอีกหลายคดี โดยมีผู้เสียหายหลายราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต หรืออ๊อฟ เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงสมัยที่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

