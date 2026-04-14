พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งคลี่ปมเสียชีวิต ยูกิ อาดาจิ นักเรียนชั้น ป.6 หายตัวปริศนาที่เกียวโตนาน 3 สัปดาห์ พบศพห่างจากโรงเรียน 2 กิโลเมตร พบจุดน่าสงสัยจากคำให้การขัดแย้งกับภาพวงจรปิดชัดเจน
คืบหน้า คดีการหายตัวไปของ ยูกิ อาดาจิ เด็กชายวัย 11 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนประถมโซโนเบะ เมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต จบลงด้วยความเศร้า ตำรวจพบร่างของเด็กชายในเขตป่าหลังจากระดมกำลังค้นหานานกว่าสามสัปดาห์ คดีนี้มีจุดน่าสงสัยหลายอย่างที่ขัดแย้งกันเอง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ่อของยูกิให้การกับตำรวจว่า เวลาประมาณ 8 โมงเช้า เขาขับรถพาลูกชายมาส่ง โดยให้ลูกชายลงจากรถบริเวณจุดที่ห่างจากอาคารเรียนประมาณ 200 เมตร วันนั้นตรงกับวันจัดพิธีสำเร็จการศึกษาพอดี ภายในโรงเรียนมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อถึงเวลาเช็คชื่อเข้าเรียนตอนแปดโมงครึ่ง ยูกิไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ครูประจำชั้นไม่ได้ติดต่อครอบครัวของยูกิทันทีเพราะ ครอบครัวเคยยื่นใบลาเรียนล่วงหน้าสำหรับวันรุ่งขึ้น (24 มีนาคม) เพื่อไปเที่ยว ครูจึงเข้าใจผิดคิดว่าครอบครัวจำวันลาคลาดเคลื่อน
จนกระทั่งเวลา 11.50 น. ทางโรงเรียนโทรศัพท์ไปสอบถามแม่ของเด็ก พ่อของเด็กจึงทราบเรื่องสูญหายแล้วไปแจ้งความ ตัวแทนของโรงเรียนออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เรามีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งที่เกิดขึ้น”
ตำรวจเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้ง 2 ตัวในโรงเรียน ไม่พบภาพของยูกิในวันนั้นเลย ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สอดคล้องกับคำให้การของพ่อ ไม่มีพยานคนใดในงานพิธีจบการศึกษาเห็นพ่อพาลูกชายมาส่งที่โรงเรียนแม้แต่คนเดียว
วันที่ 25 มีนาคม ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชนพร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายตลอดจนรายละเอียดเครื่องแต่งกายของยูกิ มีการระดมกำลังตำรวจกว่า 1,000 นาย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่น รวมถึงญาติของเด็ก มาร่วมกันค้นหา
การค้นหาดำเนินมาถึงวันที่ 29 มีนาคม ญาติของยูกิพบกระเป๋านักเรียนสีเหลืองตกอยู่ในป่า ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
ฮิโรคิ โนนากะ หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองนันตัง หนึ่งในทีมค้นหาตั้งข้อสังเกตกับสื่อมวลชนว่าการพบกระเป๋ามีความผิดปกติอย่างมาก เจ้าหน้าที่เคยปูพรมค้นหาในจุดดังกล่าวอย่างละเอียดแล้วแต่ไม่พบสิ่งใดเลย แต่ญาติกลับเจอในพื้นที่เดิม
ต่อมาในวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่พบรองเท้าผ้าใบสีดำตรงกับแบบที่ยูกิใส่ในวันหายตัวไป ตกอยู่ในเขตภูเขาห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ตำรวจกำลังตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันว่าเป็นรองเท้าของเด็กจริงหรือไม่
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์เวลาประมาณ 16.45 น. ทีมค้นหาของตำรวจจำนวน 50 นาย พบร่างเด็กเสียชีวิตนอนหงายอยู่ในเขตป่า ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพศพสวมเสื้อแจ็กเก็ตฟลีซสีน้ำเงินเข้ม กางเกงขายาวสีเบจ สวมเพียงถุงเท้า ไม่มีรองเท้า ลักษณะการแต่งกายตรงกับยูกิในวันที่หายตัวไปทุกประการ ร่างกายมีขนาดเล็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ สภาพศพบ่งบอกว่าเสียชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ
ช่วงเย็นวันเดียวกัน ตำรวจปิดกั้นการจราจรบนถนนป่าไม้ที่มุ่งหน้าไปยังจุดพบศพ เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องสว่างเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ ตำรวจปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิต หรือเหตุผลที่มุ่งเป้าค้นหาในจุดดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อรูปคดี ปัจจุบันตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาดำเนินคดีกับบุคคลใด
