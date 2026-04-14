ข่าวต่างประเทศ

พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 13:58 น.
108
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งคลี่ปมเสียชีวิต ยูกิ อาดาจิ นักเรียนชั้น ป.6 หายตัวปริศนาที่เกียวโตนาน 3 สัปดาห์ พบศพห่างจากโรงเรียน 2 กิโลเมตร พบจุดน่าสงสัยจากคำให้การขัดแย้งกับภาพวงจรปิดชัดเจน

คืบหน้า คดีการหายตัวไปของ ยูกิ อาดาจิ เด็กชายวัย 11 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนประถมโซโนเบะ เมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต จบลงด้วยความเศร้า ตำรวจพบร่างของเด็กชายในเขตป่าหลังจากระดมกำลังค้นหานานกว่าสามสัปดาห์ คดีนี้มีจุดน่าสงสัยหลายอย่างที่ขัดแย้งกันเอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ่อของยูกิให้การกับตำรวจว่า เวลาประมาณ 8 โมงเช้า เขาขับรถพาลูกชายมาส่ง โดยให้ลูกชายลงจากรถบริเวณจุดที่ห่างจากอาคารเรียนประมาณ 200 เมตร วันนั้นตรงกับวันจัดพิธีสำเร็จการศึกษาพอดี ภายในโรงเรียนมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อถึงเวลาเช็คชื่อเข้าเรียนตอนแปดโมงครึ่ง ยูกิไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ครูประจำชั้นไม่ได้ติดต่อครอบครัวของยูกิทันทีเพราะ ครอบครัวเคยยื่นใบลาเรียนล่วงหน้าสำหรับวันรุ่งขึ้น (24 มีนาคม) เพื่อไปเที่ยว ครูจึงเข้าใจผิดคิดว่าครอบครัวจำวันลาคลาดเคลื่อน

จนกระทั่งเวลา 11.50 น. ทางโรงเรียนโทรศัพท์ไปสอบถามแม่ของเด็ก พ่อของเด็กจึงทราบเรื่องสูญหายแล้วไปแจ้งความ ตัวแทนของโรงเรียนออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เรามีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งที่เกิดขึ้น”

ตำรวจเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้ง 2 ตัวในโรงเรียน ไม่พบภาพของยูกิในวันนั้นเลย ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สอดคล้องกับคำให้การของพ่อ ไม่มีพยานคนใดในงานพิธีจบการศึกษาเห็นพ่อพาลูกชายมาส่งที่โรงเรียนแม้แต่คนเดียว

วันที่ 25 มีนาคม ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชนพร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายตลอดจนรายละเอียดเครื่องแต่งกายของยูกิ มีการระดมกำลังตำรวจกว่า 1,000 นาย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่น รวมถึงญาติของเด็ก มาร่วมกันค้นหา

การค้นหาดำเนินมาถึงวันที่ 29 มีนาคม ญาติของยูกิพบกระเป๋านักเรียนสีเหลืองตกอยู่ในป่า ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร

จุดพบศพ ภาพจาก: japannews.yomiuri.co.jp

ฮิโรคิ โนนากะ หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองนันตัง หนึ่งในทีมค้นหาตั้งข้อสังเกตกับสื่อมวลชนว่าการพบกระเป๋ามีความผิดปกติอย่างมาก เจ้าหน้าที่เคยปูพรมค้นหาในจุดดังกล่าวอย่างละเอียดแล้วแต่ไม่พบสิ่งใดเลย แต่ญาติกลับเจอในพื้นที่เดิม

ต่อมาในวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่พบรองเท้าผ้าใบสีดำตรงกับแบบที่ยูกิใส่ในวันหายตัวไป ตกอยู่ในเขตภูเขาห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ตำรวจกำลังตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันว่าเป็นรองเท้าของเด็กจริงหรือไม่

ล่าสุดเมื่อวันจันทร์เวลาประมาณ 16.45 น. ทีมค้นหาของตำรวจจำนวน 50 นาย พบร่างเด็กเสียชีวิตนอนหงายอยู่ในเขตป่า ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพศพสวมเสื้อแจ็กเก็ตฟลีซสีน้ำเงินเข้ม กางเกงขายาวสีเบจ สวมเพียงถุงเท้า ไม่มีรองเท้า ลักษณะการแต่งกายตรงกับยูกิในวันที่หายตัวไปทุกประการ ร่างกายมีขนาดเล็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ สภาพศพบ่งบอกว่าเสียชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ตำรวจปิดกั้นการจราจรบนถนนป่าไม้ที่มุ่งหน้าไปยังจุดพบศพ เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องสว่างเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ ตำรวจปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิต หรือเหตุผลที่มุ่งเป้าค้นหาในจุดดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อรูปคดี ปัจจุบันตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาดำเนินคดีกับบุคคลใด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button