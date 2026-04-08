ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

Suriyen J. เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 11:50 น.
56
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

กองทัพอากาศ เคลียร์ชัด! กรณีเครื่องบินสหรัฐฯ ลงจอดวันละหลายเที่ยว ยันเป็นภารกิจตามปกติ ขออนุญาตถูกต้อง ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

วันที่ 8 เม.ย. 2569 กองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีที่มีประชาชนชาวกระบี่พบเห็นเครื่องบินทหารสหรัฐอเมริกาบินขึ้นลงที่ท่าอากาศยานกระบี่หลายเที่ยวบิน พร้อมทั้งพบเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นลงทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนวันละหลายสิบเที่ยว โดยมีผู้โดยสารแต่งกายด้วยชุดทหาร โดยระบุว่า

พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอากาศยานของสหรัฐฯ ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ตามที่ปรากฏกระแสข่าวและข้อซักถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีอากาศยานของสหรัฐฯ ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นั้น กองทัพอากาศขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

การลงจอดของอากาศยานดังกล่าว เป็นไปเพื่อภารกิจด้านการสับเปลี่ยนกำลังพล และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (Medical Evacuation : MEDEVAC) ซึ่งเป็นภารกิจตามปกติของกองทัพสหรัฐฯ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตทางการทูต (Diplomatic Clearance) ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ท่าอากาศยาน และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือการใช้บริการของพี่น้องประชาชน

กองทัพอากาศขอยืนยันว่า การลงจอดของอากาศยานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติ มิได้มีลักษณะพิเศษหรือมีนัยสำคัญทางการทหารแต่อย่างใด ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานลงจอดเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค หรือการนำไปสู่การมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ

กองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงอธิปไตย ความมั่นคงของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ชี้แจงจาก กองทัพอากาศ
FB/ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 11:50 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

