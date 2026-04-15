“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบ ต่างชาติแอบอ้างจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายตู้ชงเครื่องดื่ม “เต่าบิน” ในเวียดนาม เร่งแจ้งบริษัทแม่ยื่นคัดค้านด่วนก่อนหมดเขต
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 14-15 เมษายน 2569 ว่า โครงการ Trademark Monitor ตรวจพบผู้ประกอบการต่างชาติยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบรนด์ เต่าบิน (Tao Bin) ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประเทศเวียดนาม โดยสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนนั้นครอบคลุมกลุ่มตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเต่าบินโดยตรง
ทันทีที่พบความผิดปกติ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งเตือนไปยังบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เร่งดำเนินการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าว ก่อนที่จะหมดเขตระยะเวลาการคัดค้านตามกฎหมายของเวียดนาม ซึ่งปกติจะเปิดโอกาสให้คัดค้านภายในกรอบเวลา 60-90 วัน
โครงการ Trademark Monitor เป็นโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ์แบรนด์ไทยในต่างประเทศ โดยเน้นไปที่ตลาดสำคัญอย่างจีนและประเทศกลุ่มอาเซียน เวียดนามถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าการส่งออกในกลุ่มเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์สูงถึง 24% ของกลุ่มประเทศ CLMV จึงตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทางทรัพย์สินทางปัญญาที่มักจะหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากแบรนด์ดัง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฝากคำแนะนำถึงผู้ประกอบการไทยที่มีแผนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ควรยื่นจดเครื่องหมายการค้าในประเทศเป้าหมายล่วงหน้าก่อนเข้าไปทำตลาด และหมั่นตรวจสอบการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนที่อาจลอกเลียนแบบแบรนด์ของตนเอง
หากพบความผิดปกติให้รีบยื่นคัดค้านทันที ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือเข้าร่วมโครงการ Trademark Monitor กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในการปกป้องธุรกิจในตลาดสากล
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: