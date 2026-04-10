ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 10:28 น.
เปิดตำนาน “รากษสเทวี” นางมหาสงกรานต์ประจำปี 2569 เจาะลึกความเชื่อที่แตกต่างระหว่างไทยและกัมพูชา เผยสาเหตุทำไมสัตว์พาหนะถึงไม่เหมือนกัน พร้อมเทียบคำทำนายดวงเมืองสุดขั้ว

เทศกาลมหาสงกรานต์ปี 2569 หรือ ค.ศ. 2026 กำลังจะมาถึง โดยปีนี้วันมหาสงกรานต์ของทั้งประเทศไทยและกัมพูชาตรงกันในวันอังคารที่ 14 เมษายน แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นน่าสนใจคือรายละเอียดของ “นางสงกรานต์” ที่แม้จะมีชื่อเดียวกัน แต่กลับมีจุดต่างสำคัญเรื่องสัตว์พาหนะจนเกิดการพูดคุยในโลกออนไลน์วงกว้าง

เปิดประวัติ “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำวันอังคาร

สำหรับปีนี้ นางสงกรานต์ของทั้งสองประเทศอ้างอิงตำนานท้าวกบิลพรหมเหมือนกัน ฝั่งไทยทรงพระนามว่า “นางรากษสเทวี” ส่วนกัมพูชาเรียกตามสำเนียงเขมรว่า “เรียะกะสะ เทวี” (Reaksa Tevy) เธอคือธิดาองค์ที่ 3 ของท้าวกบิลพรหม ประจำวันอังคาร ลักษณะเด่นคือทัดดอกบัวหลวง ประดับแก้วโมรา สวมอาภรณ์สีดำหรือน้ำเงินเข้ม และมีภักษาหารเป็นโลหิตหรือเลือด

จุดต่างสำคัญ “หมู” หรือ “ม้า”

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในปี 2569 คือ “สัตว์พาหนะ” ฝั่งไทยยึดถือตามตำราโหราศาสตร์ดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด กำหนดให้นางสงกรานต์ประจำวันอังคารเสด็จมาบนหลัง “วราหะ” หรือหมู

ขณะที่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์บางส่วนของกัมพูชาระบุว่า นางสงกรานต์ขี่ “ม้า” เพื่อให้สอดคล้องกับปีนักษัตร 2569 ซึ่งเป็นปีมะเมีย ประเด็นนี้ทำให้เกิดการถกเถียงในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาพอสมควร การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เข้ากับปีนักษัตรในครั้งนี้จึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการและชาวเน็ต

คนไทยผวาคำทำนายดุเดือด ฝั่งกัมพูชาเน้นขอพร

อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันคือคำทำนายดวงเมือง ฝั่งไทยมีคำทำนายปี 2569 ค่อนข้างรุนแรงและดุเดือด ตำราระบุว่าปีนี้น้ำน้อย ฝนตกเพียง 50 ห่า น้ำงาม 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน พืชผลทางการเกษตรจะเกิดเกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ ข้าวกล้าในนาเสียหายหนัก ได้ผลแค่ 1 ส่วน เสียถึง 9 ส่วน รวมถึงเตือนให้ระวังภัยจากฟืนไฟและโรคภัยไข้เจ็บ

ด้านกัมพูชา แม้จะใช้ตำรามหาสงกรานต์เล่มเดียวกันและมีพื้นดวงเรื่องน้ำน้อยคล้ายกัน แต่บรรยากาศการสื่อสารในประเทศจะเน้นไปที่การทำพิธีกรรม และการรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมเครื่องเซ่นไหว้รับ “เรียะกะสะ เทวี” เพื่อขอพรให้ท่านช่วยปกปักรักษาประเทศชาติให้พ้นภัย ตามความหมายของชื่อที่แปลว่าการรักษา มากกว่าการเน้นย้ำเรื่องภัยพิบัติทางเกษตรแบบฝั่งไทย

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

