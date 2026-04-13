ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 14:58 น.
72
สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ รายงาน ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศปรับทิศทางนโยบายต่างประเทศ หันมาให้ความสำคัญกับการเจรจาโดยตรงกับประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน แทนการมุ่งหน้าพึ่งพากระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเหมือนที่ผ่านมา

ผู้นำกัมพูชากล่าวถึงเรื่องนี้ในพิธีเปิดโครงการคลองฟูนันเตโช ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ยอมรับว่าแม้ศาลโลกจะเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ความรวดเร็วกับประสิทธิภาพของการพูดคุยกันสองฝ่ายคือหัวใจหลักในเวลานี้

ฮุน มาเนต มองว่ากลไกระหว่างประเทศมักใช้เวลานานหลายปีในการตัดสินคดี ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต้องตกอยู่ในสภาวะความไม่แน่นอนรวมถึงความวุ่นวายไม่จบสิ้น

บทเรียนจากสงครามในยูเครนกับกาซาเป็นสิ่งที่ผู้นำกัมพูชายกขึ้นมาเตือนสติ ชี้ให้เห็นว่าการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนนั้นมีแต่ความสูญเสีย สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดี ดังนั้นหากประตูการพูดคุยยังเปิดอยู่ กัมพูชาก็พร้อมจะใช้โอกาสนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อของประชาชน

กลไกหลักที่กัมพูชาจะนำกลับมาใช้คือคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC ภายใต้กรอบ MOU 2543 ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันทั้งสองประเทศสามารถตกลงตำแหน่งหลักเขตแดนไปได้แล้ว 43 จุด จากทั้งหมด 74 จุดตามแนวพรมแดนยาว 874 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่างานปักปันเขตแดนสำเร็จไปมากกว่าครึ่งแล้ว

Cambodia’s Prime Minister Hun Manet arrives to attend the ‘One Health Summit’ in Lyon, France, Tuesday, April 7, 2026. (Christophe Petit Tesson, Pool Photo via AP)

ความมั่นใจในการหันมาเจรจา ส่วนหนึ่งมาจากสัญญาณที่ดีของรัฐบาลไทยชุดใหม่ โดยเฉพาะนโยบายของ นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ระบุชัดเจนว่าต้องการแก้ปัญหาเขตแดนกับกัมพูชาด้วยสันติวิธี ฮุน มาเนต มองว่าเมื่อนโยบายของผู้นำทั้งสองประเทศสอดคล้องกันแบบนี้ จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเดินหน้าพูดคุยอย่างจริงจัง

แม้จะมีกลุ่มนักวิเคราะห์หรือผู้วิจารณ์บางส่วนออกมาแสดงความกังวล แต่ผู้นำกัมพูชายืนยันว่าขอเลือกทางเดินที่มีความหวัง แม้โอกาสสำเร็จจะมีเพียงน้อยนิดก็ตาม เพราะดีกว่าการพาประเทศไปสู่ทางตันของสงครามอาวุธที่ทำลายความเชื่อใจกับทุกความก้าวหน้า ฮุน มาเนต อยากเห็นพื้นที่ชายแดนที่เคยมีเสียงปืนเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพรวมถึงความมั่งคั่งร่วมกัน

นอกจากนี้ ฮุน มาเนตยังเน้นย้ำถึงเรื่องมนุษยธรรม เนื่องจากชาวกัมพูชาจำนวนมากยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่หรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากการปะทะในอดีตได้ การใช้กลไก JBC ยังช่วยเรื่องการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่มีรายงานว่ากองทัพไทยเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในบางพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาทับซ้อน ซึ่งทางกัมพูชาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้ทางฝ่ายไทยเตรียมทีม JBC ให้พร้อมเพื่อกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง

A Thai soldier guards outside the scam compound in O’Smach, Cambodia, Tuesday, April 7, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

1 นาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

31 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

46 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
Back to top button