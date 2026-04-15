ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 09:52 น.
151
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา (Cr.โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson)

กองทัพเรือยืนยัน ข่าวไทยเปิดทางส่งของไปกัมพูชา เป็นข่าวปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หวังปั่นกระแส

ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าไทยจะเปิดช่องทางขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากไทยไปยังกัมพูชาผ่านพื้นที่ชายแดน จันทบุรี–ตราด นั้น

ล่าสุด พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยวานนี้ (14 เม.ย.) โดยกองทัพเรือขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และเป็น “ข่าวปลอม (Fake News)” ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง หากทางกัมพูชามีความต้องการความช่วยเหลือเพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงานอดอยากแร้นแค้นในประเทศที่เกิดขึ้นเพราะผู้นำตัดสินใจผิดพลาด ก็ขอติดต่อทางข่องทางทางการทูตที่มีอยู่

กองทัพเรือ ไม่มีนโยบายในการเปิดด่านหรือช่องทางใดๆ และยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและกรอบความมั่นคงของประเทศ

โฆษกกองทัพเรือยอมรับว่า ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และอาจเป็นความพยายามในการปั่นกระแสจากฝั่งกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วงที่มีการปะทะจนถึงปัจจุบัน กองทัพเรืออยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบแหล่งที่มา และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่ และไม่ส่งต่อข่าวปลอมโดยเฉพาะข่าวปั่นจากฝั่งตรงข้าม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 09:52 น.
151
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button