ทอ. จับโป๊ะกองทัพเขมร อ้างส่งทหารไปฝึกขับเครื่องบิน J-10C กับจีน
กองทัพอากาศ จับโป๊ะกองทัพเขมร อ้างส่งทหารไปฝึกขับเครื่องบิน J-10C กับจีน ที่แท้เป็นคลิปเก่าเมื่อปี 68 และเป็นการเล่าแบบจับแพะชนแกะ
น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กแชร์คลิปที่อ้างว่ากองทัพอากาศกัมพูชาส่งทหารไปฝึกขับเครื่องบิน J-10C กับจีน พร้อมฝึกทิ้งระเบิด พร้อมอ้างว่าทางการจีนจะมอบเครื่องบินให้กองทัพกัมพูชาในภายหลังนั้น
โดย เล็ก วาสนา ได้เขียนข้อความระบุว่า “ทอ.จับโป๊ะเขมร??” พร้อมคลิปของเครื่องบินที่ชาวกัมพูชาเอามาแชร์กันเพื่อข่มขวัญไทย โดย กองทัพอากาศ ไม่หวั่น หลังเขมรอ้างส่งนักบินทอ.เขมร ไปฝึกบิน J-10C กับจีน พร้อมฝึกทิ้งระเบิด และในอนาคตจีนจะให้ J-10C กับกัมพูชา
โดยกองทัพอากาศ ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นคลิปเก่า ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2025 “จับแพะชนแกะ” โดยอ้างว่าเป็นการฝึก the Golden Dragon Exercise แต่การฝึก ในปี 2025 เมื่อ พค.2025 ก็ทำการฝึกที่ กัมปงชนัม ของกัมพูชา เน้นการฝึกทางบก และไม่ใช่ที่ปักกิ่ง
โดยเครื่องบินรบ ที่อ้างว่านักบินเขมรบินนั้น ก็ไม่ใช่ เครื่อง J-10C ที่มีแต่แพนหางเดียว แต่ในคลิปคาดว่าเป็นเครื่อง 2 แพนหาง J11B รุ่น 2 ที่นั่ง แถมนักบินยังนั่ง back seat ไม่ใช่นักบินหลัก แต่ถ่ายคลิปมาโชว์คอนเทนท์
ส่วน patch นักบิน เหมือนของกัมพูชา แต่ในตอนท้ายจะเห็นว่า คล้าย patch ของจีน
แต่อย่างไรก็ตามกัมพูชามีความพยายามจะสร้างนักบินรบ โดยเริ่มจากบินเครื่องบินฝึกเท่านั้นกับมิตรประเทศ คาดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต เพราะกัมพูชาก็คงอยากมีเครื่องบินรบ โดยเฉพาะหลังการสู้รบกับไทย ที่ฝ่ายไทยใช้ F16 และ Gripen ปฏิบัติการทิ้งไข่ ชาวกัมพูชาจึงอยากให้ซื้อเครื่องบินรบมาสู้กับไทย
แต่ความพร้อมของ นักบินกองทัพอากาศไทย เครื่องบิน และระบบ ส่งกำลังบำรุง ทันสมัย นักบิน ทอ.ไทย มีความชำนาญในการบิน ในการปฏิบัติการต่างๆ และจะพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน
ในวันนี้สื่อไทยได้นำเสนอคลิปที่เขมรแชร์ อ้างนักบิน ทอ.กัมพูชา ขึ้นบินเครื่อง J-10 C ของจีน ในการฝึก the Golden Dragon Exercise ที่ปักกิ่ง อ้างว่าในอนาคตอีกไม่นาน จีนจะส่งเครื่องบินรบ J10C ให้ ทอ.กัมพูชา โดยพบว่าชาวเขมรที่แชร์คลิปอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
ขณะที่ พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผบ.ทอ.และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า เป็นคลิปที่ถือว่าเป็น fake News”
