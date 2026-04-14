กัมพูชาประณามไทย จัดทัวร์ปราสาทตาเมือนธม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 10:37 น.
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามกรณีทางการไทยจัดทัวร์โบราณสถาน ชี้พฤติกรรมดังกล่าวลุกล้ำอำนาจอธิปไตย เรียกร้องให้ยุติบทบาททันทีเพื่อรักษาบรรยากาศเจรจาสันติภาพ

ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนกลับมาคุกรุ่นอีกระลอก ฝ่ายไทยประกาศเตรียมจัดทัวร์สาธารณะเพื่อพานักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานหลายแห่งในพื้นที่ทับซ้อน กระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาออกแถลงการณ์ตอบโต้เมื่อช่วงดึกวันที่ 13 เมษายน 2026 รัฐบาลพนมเปญแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวนี้

กัมพูชาระบุเจาะจงถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เพื่อนบ้านอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรวมกลุ่มเข้าชมปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาควาย ตลอดจนปราสาทกนาร์ กองกำลังทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ กัมพูชามองว่าการกระทำนี้รุนแรงเกินกว่าแค่การประจำการของเจ้าหน้าที่ การจัดทัวร์หรือกิจกรรมโปรโมตสถานที่ถือเป็นการใช้อำนาจบริหารจัดการเหนือพื้นที่นั้น

แถลงการณ์จากทางการกัมพูชาระบุข้อความว่า “การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการใช้อำนาจศาลเหนือดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย” รัฐบาลพนมเปญเตือนว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่ การเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในสถานที่พิพาทจะทำให้การเจรจาในอนาคตยากลำบากขึ้น สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนอาจทวีความรุนแรงตามมา

หน่วยงานกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐมนตรีฝั่งไทยสั่งระงับกิจกรรมนำเที่ยวสาธารณะทั้งหมดทันที กัมพูชาขอให้อีกฝ่ายถอนบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ รัฐบาลพนมเปญยืนยันความตั้งใจที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติผ่านช่องทางทวิภาคี คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมจะเป็นกลไกหลักในการหารือเรื่องนี้

เหตุการณ์ล่าสุดแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของปัญหาชายแดน ประเด็นพิพาทเริ่มขยายขอบเขตจากการอ้างสิทธิ์ทางทหารมาสู่การดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ขัดแย้ง ทั้งสองประเทศยังคงต้องเผชิญความท้าทายในการจัดการเรื่องละเอียดอ่อนทางประวัติศาสตร์ต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

