ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 13:41 น.
73
ภาพจาก : X/OG Kratom

ชายชาวญี่ปุ่นทำคอนเทนต์แซวดราม่ากดน้ำร้อนใส่ถ้วยมาม่าในไทย ผู้ใช้โซเชียลร่วมชาติไม่ตลกด้วย โต้เถียงรุนแรงจนนำไปสู่การขุดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

เมื่อไม่นานนี้โซเชียลญี่ปุ่นเคยวิจารณ์เหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อที่ประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแกะซองและกดน้ำร้อนใส่ถ้วย จากนั้นเขานำสินค้าไปชำระเงิน พนักงานร้านเข้ามาตักเตือนเนื่องจากการกระทำนี้ผิดกฎของร้าน ผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพราะว่าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยอนุญาตให้ลูกค้ากดน้ำร้อนก่อนเดินไปจ่ายเงินได้ (จริง ๆ ต้องชำระค่าสินค้าก่อนแต่ที่ไทยจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าเลยผ่อนปรนได้ไม่ซีเรียส)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเจ้าของบัญชีเอ็กซ์ชื่อ OG Kratom ทำคลิปวิดีโอซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยในประเทศไทย เขาเติมน้ำร้อนก่อนนำไปจ่ายเงิน เขียนข้อความระบุว่า “ชอบอยู่ที่ไทยมาก เพราะเรากดน้ำร้อนใส่มาม่าได้ก่อนจ่ายตังค์” พร้อมติดแฮชแท็กภาษาญี่ปุ่นเพื่อชื่นชมร้านสะดวกซื้อในไทย

จากนั้นได้มีผู้ใช้งานโซเชียลชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเข้ามาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง เขาโพสต์ข้อความว่า “ถ้าคุณไม่สามารถเคารพกฎได้ ก็ไม่ต้องมาญี่ปุ่น ให้อยู่ที่ไทยไปเลย”

“dont come to Japan , stay in thailand then ..if you cant respect rules”

ภาพจาก : X/OG Kratom

เจ้าของคลิปตอบกลับว่าเขาเติบโตที่ญี่ปุ่นและบอกให้อีกฝ่ายอย่าโกรธกับเรื่องเล็กน้อย แต่ชาวเน็ตคนเดิมยังคงตอบโต้ว่า “งั้นก็ไม่ต้องกลับมา”

หลังจากนั้น ก็มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) อีกรายเข้ามาผสมโรงโต้เถียง โพสต์ภาพข่าวในอดีต โดยที่รูปภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นปล่อยโคมไฟลอยในพื้นที่ห้ามปล่อยในจังหวัดเชียงใหม่ เขาโพสต์ข้อความตำหนิชาวญี่ปุ่นที่ทำผิดกฎในไทยและระบุว่าเขายังมีหลักฐานคนทำผิดกฎอีกมาก

“Find this piece of shit and curse him for disgrace your nation. I got many more who break the rules here.”

ชาวเน็ตญี่ปุ่นคนเดิมแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก เขาตอบกลับโต้เถียงด้วยข้อความรุนแรงทิ้งท้ายว่า “ทางออกที่ดีที่สุดคือแบนการเดินทางจากญี่ปุ่นไปไทย และห้ามคนไทยเดินทางมาญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน”

“sure better ban travel from Japan to thailand and thailand from coming to Japan also , thats the best solution”

ภาพจาก : X/OG Kratom

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

