ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026
สมัยที่ 17! มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้อัดฉีด 1 ล้านบาท หลังฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026
วันที่ 13 เมษายน 2569 “มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมให้กำลังใจ ฟุตซอลทีมชาติไทย เต็มที่ หลังวีดีโอคอลเข้ามาตั้งแต่ก่อนลงสนาม เกมที่โต๊ะเล็กช้างศึก ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 คว้าแชมป์อาเซียน 2026 มาครอง เมื่อวานที่ผ่านมา
ผลฟุตซอลอาเซียน 2026 “อินโดนีเซีย 1-2 ไทย”
1-0 อันเดรส ปูตรา นาที 16
1-1 อิทธิชา ประภาพันธ์ (P2) นาที 20
1-2 ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ นาที 31
นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังให้อัดฉีด 1,000,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงแทนคำขอบคุณทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬาทั้งหมดที่ร่วมด้วยช่วยกันทำงานหนัก โดยถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์อาเซียน ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ต่อจากครั้งล่าสุดเมื่อปี 2022 และนับเป็นแชมป์สมัยที่ 17 ของทีม
สรุปอันดับหลังจบการแข่งขัน
- แชมป์ ทีมชาติไทย
- รองแชมป์ ทีมชาตอินโดนีเซีย
- อันดับ 3 ทีมชาติเวียดนาม
- อันดับ 4 ทีมชาติออสเตรเลีย
รางวัลส่วนตัว
- ผู้เล่น MVP : อิทธิชา ประภาพันธ์ (ไทย)
- ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม : ธีระวัตน์ แก้ววิลัย (ไทย)
- ผู้ทำประตูสูงสุด 7 ประตู : Jyden Jacob Harb (ออสเตรเลีย)
ขอบคุณคลิป : FutsalThailand – ฟุตซอลไทยแลนด์ , ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: