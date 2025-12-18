“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

ทัพโต๊ะเล็กชบาแก้ว แก้ตัวได้สำเร็จ “ฟุตซอลหญิง” เปิดเกมรุกไล่ถลุง ฟิลิปปินส์ ขาดลอย 5-0 คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025
วันนี้ (18 ธันวาคม) ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่นักกีฬาไทยลงสนามนั่นคือ ทีมฟุตซอลหญิงไทย ที่มีคิวลงสนามพบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ ในรอบชิงอันดับที่ 3 หรือนัดชิงเหรียญทองแดง หลังจากทั้งสองชาติต่างพลาดตกรอบรองชนะเลิศมาด้วยกันทั้งคู่
ผลการแข่งขันเป็นทางทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะ ฟิลิปปินส์ ไปได้ขาดลอย 5-0 ได้ประตูจาก อารียา แซ่เติ๋น นาทีที่ 3, ศศิกานต์ ทองดี นาทีที่ 6, แพรพลอย หัวใจเพ็ชร นาทีที่ 7, เจนจิรา บุบผา นาทีที่ 35 และปิดท้ายด้วย สุชานาฏ นาคใหม่ นาทีที่ 39
ชัยชนะเกมนี้ทำให้ทัพนักกีฬาไทยเก็บเพิ่มได้อีก 1 เหรียญทองแดง แม้จะพลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นก็คือการคว้าเหรียญทอง แต่อย่างน้อยทัพโต๊ะเล็กชบาแก้วก็สามารถแก้ตัวได้สำเร็จ
