ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 15:36 น.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พูดคุยกับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ Marine One จากสนามหญ้าด้านใต้ของทำเนียบขาว ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2026 ที่กรุงวอชิงตัน (ภาพถ่ายโดย AP/Alex Brandon)

กองทัพสหรัฐอเมริกาประกาศเตรียมปิดล้อมท่าเรือพร้อมพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านในวันจันทร์นี้ (13 เมษายน 2569) มาตรการดังกล่าวลดระดับความรุนแรงลงจากเดิมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยขู่จะปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมด กองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เรือพาณิชย์ของประเทศอื่นยังคงสัญจรผ่านช่องแคบนี้ได้ตามปกติหากไม่ได้มุ่งหน้าไปอิหร่าน

ความตึงเครียดระลอกใหม่เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ประเทศปากีสถานสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ ฝ่ายสหรัฐอเมริกานำโดยรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ยื่นคำขาดให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ เลิกเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เปิดช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงหยุดให้เงินทุนสนับสนุนกลุ่มฮามาส กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ตลอดจนกบฏฮูตี ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมตำหนิว่าสหรัฐอเมริกาเรียกร้องมากเกินไป

Mourners react during the funeral of 13 state security officers killed the previous day in an Israeli strike in Lebanon’s coastal city of Sidon, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)

การประกาศปิดล้อมท่าเรือส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกทันที ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกาปรับขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ 104.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ แตะระดับ 102.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตัวเลขนี้สูงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามในเดือนกุมภาพันธ์ที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกมาขู่ตอบโต้มาตรการนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์ โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำทีมเจรจา ส่งข้อความถึงโดนัลด์ ทรัมป์ ว่า “ถ้าคุณรบ เราก็จะรบ”

สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 การสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านอย่างน้อย 3,000 คน เลบานอน 2,055 คน อิสราเอล 23 คน ยังไม่มีความชัดเจนว่าสถานการณ์จะดำเนินไปทิศทางใดหลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวหมดอายุลงในวันที่ 22 เมษายนนี้

FILE – Electric vehicle charging stations are seen in Beijing, on Oct. 11, 2024. (AP Photo/Caroline, File)

ข่าวล่าสุด
นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

20 วินาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

30 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

45 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
Back to top button