รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 11:18 น.
ส.ส. เดโมแครตกว่า 50 คนเรียกร้องใช้บทบัญญัติที่ 25 ปลดทรัมป์พ้นตำแหน่งหลังขู่ล้างบางอิหร่าน

จากกรณี โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลเมื่อช่วงเช้าวันอังคาร ขู่ว่าจะกวาดล้างอารยธรรมในอิหร่านให้สิ้นซาก ทรัมป์ยื่นคำขาดให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างสะพานรวมถึงโรงไฟฟ้าในคืนวันอังคาร

ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตมากกว่า 50 คน ออกมาเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ ใช้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 25 ให้ประกาศว่าทรัมป์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อปลดเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทน

ส.ส. หลายคนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง อิลฮาน โอมาร์ เรียกร้องให้ปลดทรัมป์ออกจากตำแหน่ง โร คานนา ระบุว่าการขู่ก่ออาชญากรรมสงครามเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญรวมถึงอนุสัญญาเจนีวา แนนซี เพโลซี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้ว่าความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของทรัมป์ชัดเจนรวมถึงอันตรายมากกว่าที่เคยเป็นมา

The 25th Amendment คืออะไร

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 25 คือกฎหมายที่ว่าด้วย “การสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี” และ “การจัดการในกรณีที่ผู้นำประเทศไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้”

พูดง่ายๆ คือ กฎหมายนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่และกำหนดกติกาให้ชัดเจนว่า หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับประธานาธิบดี (เช่น เสียชีวิต ลาออก ป่วยหนัก หรือสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์) ประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ใครจะขึ้นมามีอำนาจแทน และมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจ

เพื่อให้เข้าใจง่าย กฎหมายนี้แบ่งออกเป็น 4 มาตราหลักๆ ดังนี้

มาตรา 1 เมื่อประธานาธิบดีพ้นจากตำแหน่ง

หากประธานาธิบดีเสียชีวิต ลาออก หรือถูกถอดถอน รองประธานาธิบดีจะเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็น “ประธานาธิบดี ” อย่างเต็มตัวทันที ไม่ใช่แค่การรักษาการ

มาตรา 2 เมื่อตำแหน่งรองประธานาธิบดีว่างลง

ในอดีต หากรองประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือลาออก ตำแหน่งนี้จะว่างยาวไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่มาตรานี้กำหนดให้ ประธานาธิบดีสามารถเสนอชื่อ คนใหม่ขึ้นมาแทนได้ทันที แต่เงื่อนไขคือต้องได้รับการโหวตเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)

มาตรา 3 การส่งมอบอำนาจชั่วคราวแบบสมัครใจ

หากประธานาธิบดีรู้ตัวว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราว (เช่น ต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องวางยาสลบ) ประธานาธิบดีสามารถส่งจดหมายลายลักษณ์อักษรถึงประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งขอส่งมอบอำนาจ

ระหว่างนั้น รองประธานาธิบดีจะขึ้นเป็น รักษาการประธานาธิบดี และเมื่อประธานาธิบดีคนเดิมฟื้นตัวหรือพร้อมทำงาน ก็แค่ส่งจดหมายอีกฉบับเพื่อขอดึงอำนาจทั้งหมดกลับคืนมา

มาตรา 4 การยึดอำนาจชั่วคราวเมื่อผู้นำ “ไม่พร้อมแต่ไม่ยอมลง”

มาตรานี้มักเป็นประเด็นทางการเมืองบ่อยที่สุด ใช้ในกรณีที่ประธานาธิบดีอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถทำงานได้ (เช่น ป่วยหนัก โคม่า หรือสติฟั่นเฟือน) แต่ไม่สามารถหรือไม่ยอม ส่งมอบอำนาจด้วยตัวเอง

รองประธานาธิบดี และ เสียงข้างมากของคณะรัฐมนตรี สามารถรวมหัวกันส่งจดหมายถึงรัฐสภา เพื่อประกาศว่าประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรองประธานาธิบดีจะเสียบแทนในฐานะรักษาการทันที

หากประธานาธิบดีไม่ยอมและแย้งว่าฉันยังไหว เรื่องจะถูกส่งให้รัฐสภา สภาคองเกรส เป็นผู้ตัดสิน โดยรัฐสภาต้องใช้เสียงโหวตเห็นชอบถึง 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา จึงจะปลดประธานาธิบดีออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวได้สำเร็จ หากโหวตไม่ถึง ประธานาธิบดีก็จะได้อำนาจคืนตามเดิม

ทำไมกฎหมายบทบัญญัติที่ 25 ถึงสำคัญ?

กฎหมายนี้บังคับใช้ในปี 1967 หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) ซึ่งทำให้สหรัฐฯ ตระหนักว่า หากผู้นำถูกยิงแล้วไม่เสียชีวิตทันทีแต่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ประเทศจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับดั้งเดิมไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไร The 25th Amendment จึงเปรียบเสมือน “แผนฉุกเฉิน” ที่รับประกันว่าทำเนียบขาวจะมีคนที่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่เสมอ

ใช้ปลดทรัมป์ได้จริงไหม

การถอดถอนทรัมป์ด้วยวิธีนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมาก กลไกต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากรองประธานาธิบดีพร้อมกับเสียงข้างมากในคณะรัฐมนตรี หากทรัมป์คัดค้าน รัฐสภาต้องใช้เสียงสนับสนุนถึง 2 ใน 3 ของทั้งสองสภาเพื่อถอดถอนเขาให้สำเร็จ เชลดอน ไวต์เฮาส์ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ประเมินว่าเขี่ยทรัมป์พ้นตำแหน่งเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากสมาชิกรีพับลิกันในสภายังคงสนับสนุนทรัมป์อย่างเหนียวแน่น

นักการเมืองพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ยังคงนิ่งเฉยต่อคำขู่ของทรัมป์ บางคนออกมาวิจารณ์แกนนำฝั่งขวาจัดที่ร่วมเรียกร้องให้ใช้บทบัญญัติที่ 25 ขณะเดียวกัน สมาชิกเดโมแครตบางส่วนพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ยาสซามิน อันซารี ส.ส. พรรคเดโมแครต เตรียมยื่นถอดถอน พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เธอให้เหตุผลว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามจากการทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนสตรีในเมืองมีนาบ ประเทศอิหร่าน รวมถึงการพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน

ข่าวล่าสุด
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

43 นาที ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

53 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง ข่าว

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Ghost Murmur เครื่องมือลับ CIA ตรวจจับหัวใจจากระยะ 64 กม. ช่วยนักบินสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม ข่าว

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม ข่าว

กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่ บันเทิง

โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้นอ ข่าว

ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ลงคลิปซัด สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ. ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูเขมร โกหกหน้าตาย สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

สมพรแจงสาเหตุ นักวอลเลย์บอลหญิงบาดเจ็บ แต่ทำไมยังติดทีมชาติไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง สส.ชนนพัฒฐ์ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ข่าว

ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; ฟาดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” อัดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป ข่าว

เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ ข่าว

หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เปิดตลาดพุ่งพรวด 1,250 บาท รับสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 4 69 ดูดวง

3 ราศีสายเบิร์นเตรียมรับทรัพย์ หุ่นเปลี่ยนดวงเปลี่ยน ออร่าเศรษฐีจับ เงินทองไหลเข้าหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงสนั่น! หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ชาวเน็ตถกเสียงแตก ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ทำทัวร์ลงสนั่น ชาวเน็ตถกเสียงแตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก ข่าวต่างประเทศ

แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กให้อมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย ข่าว

แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กอมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เหลือชื่อ 2 อำเภอสุดท้ายในไทย ยังไม่มี 7-11 เพราะสาเหตุนี้ ร้องอ๋อทันที

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
