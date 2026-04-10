“เมลาเนีย ทรัมป์” แถลงด่วน ยืนยันไม่ได้รู้จักกับ “ทรัมป์” ผ่าน “เอปสตีน”
เมลาเนีย ทรัมป์ แถลงด่วน ยืนยันไม่ได้รู้จัก โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่าน เจฟฟรีย์ เอปสตีน ขอให้ยุติข้อกล่าวหาว่าเธอรู้จักกับอดีตนักการเงินวิปลาส
เมื่อวันที่ 10 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านางเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ออกแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก
พร้อมปฏิเสธด้วยว่านายเอปสตีนเป็นคนที่แนะนำให้เธอรู้จักกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชี้ว่าเป็นความพยายามปล่อยข่าวลือที่ทำลายชื่อเสียงของเธอ โดยนางเมลาเนียย้ำว่าข้อกล่าวหาใดที่โยงเธอและเอปสตีนเข้าด้วยกันต้องสิ้นสุดลงในวันนี้
นางเมลาเนียระบุว่าเธอไม่ใช่เหยื่อของนายเอปสตีน และเธอรู้จักแค่ผิวเผินในช่วงปี 2000 เท่านั้น เธอไม่เคยรับรู้ว่านายเอปสตีนกระทำผิดต่อเหยื่อมาก่อน
ทั้งนี้ไม่มีใครทราบได้ว่าเพราะเหตุใดนางเมลาเนียถึงขึ้นแถลงเร่งด่วนเช่นนี้ และไม่มีการแจ้งกับนักข่าวมาก่อนว่าเธอจะออกแถลงการณ์เกี่ยวข้องกับนายเอปสตีนแต่อย่างใด
