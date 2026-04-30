ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน

ฆ่าสยอง! ลูกชายวัย 29 สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน หลังโมโหโดนไล่ออกจากบ้าน
เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมชายวัย 29 ปี หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแม่แท้ ๆ ของตนเอง
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนในครอบครัวเริ่มผิดสังเกตว่า ผู้เป็นแม่ อายุประมาณ 60 ปีได้หายตัวไปอย่างปริศนา จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงยังบ้านพัก กลับได้กลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ยิ่งภายในบ้านยิ่งมีกลิ่นสารเคมีที่รุนแรงขึ้น และยังพบการทำความสะอาดบ้านแบบผิดปกติ ยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มได้กลิ่นตุ ๆ ของเรื่องนี้
แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวต้องตกตะลึงอย่างหนัก คือการที่ได้ทราบว่า ผู้ต้องหาพยายามทำลายหลักฐานด้วยวิธีการชำแหละร่างผู้เสียชีวิต ก่อนจะพยายามนำไปกำจัดผ่านระบบท่อภายในบ้านพัก
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบชนวนเหตุที่คาดว่านำไปสู่การฆาตกรรมในครั้งนี้ คือ ก่อนเกิดเหตุมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในครอบครัว โดยมีข้อมูลว่า ผู้เป็นแม่อาจกำลังตัดสินใจให้ลูกชายย้ายออกจากบ้าน ซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบจนนำไปสู่เหตุสลด
ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง ทั้งฆาตกรรม และการทำลายหลักฐาน โดยนายอำเภอในพื้นที่ยืนยันว่านี่คือคดีที่เลวร้ายและสะเทือนใจที่สุดเท่าที่เคยพบมา ซึ่งทางตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งฟ้องและดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
อ้างอิงจาก : FB The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ
