อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สรุปข่าวลือบริจาคสมอง
อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD เอ็มมา เฮมิง เผย ต้องให้สามีย้ายไปอยู่บ้านพักที่มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด พร้อมสอนลูกสาวรับมือกับการสูญเสีย ขณะที่โซเชียลแชร์ข่าวบริจาคอวัยวะเพื่อวิจัยที่ยังไร้การยืนยันทางการ
อาการป่วยโรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ของ บรูซ วิลลิส อดีตนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ยังคงเป็นเรื่องที่แฟนคลับทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ครอบครัวออกแถลงการณ์ยืนยันอาการป่วยผ่านสมาคม AFTD เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023
ล่าสุด เอ็มมา เฮมิง วิลลิส ภรรยาของบรูซ เปิดเผยผ่านรายการพิเศษเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ว่า เธอตัดสินใจให้สามีย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังเพื่อรับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
เอ็มมาระบุว่าแม้ร่างกายโดยรวมของเขาจะยังแข็งแรง แต่สมองกำลังเสื่อมถอยลงจากการเจ็บป่วย การแยกบ้านเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุด
เธอเชื่อว่าบรูซต้องการให้ลูกสาวทั้งสองคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ข้อมูลจากหนังสือ The Unexpected Journey ที่เอ็มมาเป็นผู้เขียน ยังเปิดเผยถึงแนวทางการดูแลจิตใจของคนในครอบครัว เธอระบุในหนังสือว่า การให้ลูกสาวมีพื้นที่ห่างจากบรูซในบางช่วงเวลา เป็นวิธีการช่วยให้เด็ก ๆ ได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับวันที่พ่อจากไป
ขณะเดียวกัน ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 มีกระแสข่าวแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียและสื่อบางแห่ง อ้างว่าครอบครัวเตรียมบริจาคสมองของบรูซเพื่อการวิจัยโรค FTD
ประเด็นนี้เป็นเพียงรายงานจากสื่อออนไลน์บางแห่งเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากครอบครัวหรือสื่อหลักระดับโลกแต่อย่างใด
