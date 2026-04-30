ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สรุปข่าวลือบริจาคสมอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 16:21 น.
อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD เอ็มมา เฮมิง เผย ต้องให้สามีย้ายไปอยู่บ้านพักที่มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด พร้อมสอนลูกสาวรับมือกับการสูญเสีย ขณะที่โซเชียลแชร์ข่าวบริจาคอวัยวะเพื่อวิจัยที่ยังไร้การยืนยันทางการ

อาการป่วยโรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ของ บรูซ วิลลิส อดีตนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ยังคงเป็นเรื่องที่แฟนคลับทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ครอบครัวออกแถลงการณ์ยืนยันอาการป่วยผ่านสมาคม AFTD เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023

ล่าสุด เอ็มมา เฮมิง วิลลิส ภรรยาของบรูซ เปิดเผยผ่านรายการพิเศษเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ว่า เธอตัดสินใจให้สามีย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังเพื่อรับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

เอ็มมาระบุว่าแม้ร่างกายโดยรวมของเขาจะยังแข็งแรง แต่สมองกำลังเสื่อมถอยลงจากการเจ็บป่วย การแยกบ้านเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุด

เธอเชื่อว่าบรูซต้องการให้ลูกสาวทั้งสองคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ภาพ IG @emmahemingwillis

นอกจากนี้ ข้อมูลจากหนังสือ The Unexpected Journey ที่เอ็มมาเป็นผู้เขียน ยังเปิดเผยถึงแนวทางการดูแลจิตใจของคนในครอบครัว เธอระบุในหนังสือว่า การให้ลูกสาวมีพื้นที่ห่างจากบรูซในบางช่วงเวลา เป็นวิธีการช่วยให้เด็ก ๆ ได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับวันที่พ่อจากไป

ขณะเดียวกัน ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 มีกระแสข่าวแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียและสื่อบางแห่ง อ้างว่าครอบครัวเตรียมบริจาคสมองของบรูซเพื่อการวิจัยโรค FTD

ประเด็นนี้เป็นเพียงรายงานจากสื่อออนไลน์บางแห่งเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากครอบครัวหรือสื่อหลักระดับโลกแต่อย่างใด

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

