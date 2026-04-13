บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 14:09 น.
73
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569
แฟ้มภาพ

กำธร ศรวิจิตร จากไปอย่างสงบ ปิดตำนานเสียงคุณภาพ ลูกชายโพสต์ซึ้งถึงพ่อผู้จากไป อดีตนักร้องวง “พาวเวอร์แบนด์” ผู้มอบเสียงเพลงระดับคุณภาพคับแก้วของเมืองไทย

วงการเพลงพากันโศกเศร้ารับปีใหม่ไทย! เมื่อมีการยืนยันข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ กับการจากไปของกำธร ศรวิจิตร อดีตนักร้องนำระดับตำนานผู้สร้างชื่อให้วง “พาวเวอร์แบนด์” (Power Band) เจ้าของเสียงร้องที่ตราตรึงใจแฟนเพลงมาหลายยุคหลายสมัย ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและคนในวงการเพลงสากลไทย

ด้านลูกชายของกำธร โพสต์แจ้งข่าวอันบีบหัวใจ โดยระบุว่า คุณพ่อได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 23.55 น.

“ออกเดินทางไกลแล้วนะครับพ่อ ขอบคุณที่เลี้ยงแฮปมาอย่างดี พ่อคือฮีโร่ที่เก่งที่สุดของแฮปและหลานๆ หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ รักพ่อที่สุด”

ภาพ @Facebook

กำธร ศรวิจิตร ถือเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการเพลงไทยสากลยุคที่วงดนตรีเล่นสดได้รับความนิยมสูงสุด ในฐานะนักร้องนำวง “พาวเวอร์แบนด์” โดดเด่นด้วยพลังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่กินใจ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังมากมาย

เพลง “เหมือนไม่รักกัน” เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความนิยมของพาวเวอร์แบนด์ สมาชิกวงจาก อัลบั้มอายฟ้าดิน กำธร ศรวิจิตร (ธร) ร้องนำ,เบส ประสงค์ วัฒนชัย (เปี๊ยก) คีย์บอร์ด, แซกโซโฟน ปิยะเมธ หารีกุล (เนี้ยว) กีต้าร์ ร้องนำ อำนาจ โกมลวรรธนะ (แดง) กลอง สมบัติ วรรณสา (โด่ง) กีตาร์, ร้องนำ ไพจักษณ์ ฤทธิ์ครี (ไก่) คีย์บอร์ด, ร้องนำ

สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม ทางครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในลำดับถัดไป.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 14:09 น.
73
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

