ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 14:56 น.
ดราม่าสนั่น แตงกวา MUT สระแก้ว ขับรถเฉี่ยวชนคู่กรณีกลางดึกก่อนปะทะคารมเดือด โซเชียลวิจารณ์หนักหลังอ้างป่วยซึมเศร้า

จากกรณี แตงกวา ตัวแทน MUT สระแก้ว ปี 2025 ขับรถเบียดชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางในซอยแห่งหนึ่งตอนกลางดึก เสียงดังจากอุบัติเหตุทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นออกมาดูเหตุการณ์ คู่กรณีกับชาวบ้านพยายามบอกให้เธอเรียกประกันมาจัดการค่าเสียหายตามขั้นตอน

แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดเมื่อแตงกวาลงจากรถด้วยอารมณ์โกรธ คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเธอเริ่มด่าทอชาวบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย ตะโกนว่า “อย่ามาปากดีกับกู” “อย่ามาพูดบั่นทอน ยิ่งเป็นผู้หญิงคนเดียว” รวมถึง “ประสาท อิเหี้ย ก็ซอยมันแคบขนาดนี้”

แตงกวาอ้างว่าซอยแคบ มีผู้ชายพูดจาไม่ดีใส่เธอก่อน จึงต้องโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวเอง ชาวบ้านต่างงุนงงพยายามถามกลับว่าด่าทำไม แค่เรียกประกันก็จบเรื่อง

ระหว่างการปะทะคารม แตงกวาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไลฟ์สดพร้อมร้องไห้ บอกคนดูว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวตกอยู่ในอันตราย มีคน 11 คนมารุมล้อมคุกคาม เธอบอกคู่กรณีในไลฟ์ว่า “กวาทำงาน กวาเหนื่อยนะ ประชาชนเขาเห็นว่ากวาทำงานหนักแค่ไหน” ที่ขับรถเฉี่ยวชน ยืนยันว่าเพิ่งกลับจากงานอีเวนต์ติดกันไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้มีอาการมึนเมา

ชาวเน็ตเริ่มสังเกตท่าทางตาปรือ การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หลายคนสงสัยว่าเธออยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่ ชาวเน็ตบางคนให้ข้อมูลว่าคืนนั้นตำรวจไม่ได้ให้เป่าแอลกอฮอล์ ใบลงบันทึกประจำวันระบุว่าแม่ของแตงกวาเป็นคนขับ ไม่ใช่ตัวแตงกวา

ต่อมาแตงกวาออกคลิปชี้แจง ยกมือไหว้ขอโทษเรื่องขับรถชน ยืนยันว่าเรียกประกันจัดการค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว ปฏิเสธเรื่องเมา อาการเบลอเกิดจากโหมงานหนัก 4 วันติดจนพักผ่อนน้อย แตงกวานำถุงยาจิตเวชมาโชว์ในคลิป บอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า สภาพจิตใจบอบช้ำ พอเจอคนล้อมจึงเกิดอาการแพนิค ต้องทำตัวก้าวร้าวเพื่อเอาตัวรอด

แตงกวาเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟ้องกลับคู่กรณีข้อหาขู่กรรโชกทรัพย์ อ้างว่าคู่กรณีพยายามเรียกเงินสดเป็นค่าทำขวัญเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าซ่อมรถ เมื่อปฏิเสธ คู่กรณีจึงนำคลิปวงจรปิดมาโพสต์ประจานลงโซเชียล เธอถือว่าพฤติกรรมนี้คือการแบล็กเมล์

สังคมออนไลน์ยังคงวิจารณ์แตงกวาอย่างหนัก ผู้คนมองว่าชาวบ้านนำคลิปมาเปิดเผยเพื่อป้องกันตัวเองจากการที่เธอทำคลิปไลฟ์สดใส่ร้ายว่ามีคนรุมรังแก ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปขอให้เธอโชว์ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อความกระจ่าง แตงกวาตอบกลับว่า “ขอเงินไปตรวจหน่อยได้ไหมคะ เพราะมันมีค่าใช้จ่าย ถ้าพี่โอนมาให้ เดี๋ยวรีบไปตรวจให้เลยค่ะ”

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

3 นาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

33 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

48 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
