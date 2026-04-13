ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

ดราม่าสนั่น แตงกวา MUT สระแก้ว ขับรถเฉี่ยวชนคู่กรณีกลางดึกก่อนปะทะคารมเดือด โซเชียลวิจารณ์หนักหลังอ้างป่วยซึมเศร้า
จากกรณี แตงกวา ตัวแทน MUT สระแก้ว ปี 2025 ขับรถเบียดชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางในซอยแห่งหนึ่งตอนกลางดึก เสียงดังจากอุบัติเหตุทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นออกมาดูเหตุการณ์ คู่กรณีกับชาวบ้านพยายามบอกให้เธอเรียกประกันมาจัดการค่าเสียหายตามขั้นตอน
แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดเมื่อแตงกวาลงจากรถด้วยอารมณ์โกรธ คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเธอเริ่มด่าทอชาวบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย ตะโกนว่า “อย่ามาปากดีกับกู” “อย่ามาพูดบั่นทอน ยิ่งเป็นผู้หญิงคนเดียว” รวมถึง “ประสาท อิเหี้ย ก็ซอยมันแคบขนาดนี้”
แตงกวาอ้างว่าซอยแคบ มีผู้ชายพูดจาไม่ดีใส่เธอก่อน จึงต้องโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวเอง ชาวบ้านต่างงุนงงพยายามถามกลับว่าด่าทำไม แค่เรียกประกันก็จบเรื่อง
ระหว่างการปะทะคารม แตงกวาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไลฟ์สดพร้อมร้องไห้ บอกคนดูว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวตกอยู่ในอันตราย มีคน 11 คนมารุมล้อมคุกคาม เธอบอกคู่กรณีในไลฟ์ว่า “กวาทำงาน กวาเหนื่อยนะ ประชาชนเขาเห็นว่ากวาทำงานหนักแค่ไหน” ที่ขับรถเฉี่ยวชน ยืนยันว่าเพิ่งกลับจากงานอีเวนต์ติดกันไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้มีอาการมึนเมา
ชาวเน็ตเริ่มสังเกตท่าทางตาปรือ การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หลายคนสงสัยว่าเธออยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่ ชาวเน็ตบางคนให้ข้อมูลว่าคืนนั้นตำรวจไม่ได้ให้เป่าแอลกอฮอล์ ใบลงบันทึกประจำวันระบุว่าแม่ของแตงกวาเป็นคนขับ ไม่ใช่ตัวแตงกวา
ต่อมาแตงกวาออกคลิปชี้แจง ยกมือไหว้ขอโทษเรื่องขับรถชน ยืนยันว่าเรียกประกันจัดการค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว ปฏิเสธเรื่องเมา อาการเบลอเกิดจากโหมงานหนัก 4 วันติดจนพักผ่อนน้อย แตงกวานำถุงยาจิตเวชมาโชว์ในคลิป บอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า สภาพจิตใจบอบช้ำ พอเจอคนล้อมจึงเกิดอาการแพนิค ต้องทำตัวก้าวร้าวเพื่อเอาตัวรอด
แตงกวาเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟ้องกลับคู่กรณีข้อหาขู่กรรโชกทรัพย์ อ้างว่าคู่กรณีพยายามเรียกเงินสดเป็นค่าทำขวัญเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าซ่อมรถ เมื่อปฏิเสธ คู่กรณีจึงนำคลิปวงจรปิดมาโพสต์ประจานลงโซเชียล เธอถือว่าพฤติกรรมนี้คือการแบล็กเมล์
สังคมออนไลน์ยังคงวิจารณ์แตงกวาอย่างหนัก ผู้คนมองว่าชาวบ้านนำคลิปมาเปิดเผยเพื่อป้องกันตัวเองจากการที่เธอทำคลิปไลฟ์สดใส่ร้ายว่ามีคนรุมรังแก ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปขอให้เธอโชว์ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อความกระจ่าง แตงกวาตอบกลับว่า “ขอเงินไปตรวจหน่อยได้ไหมคะ เพราะมันมีค่าใช้จ่าย ถ้าพี่โอนมาให้ เดี๋ยวรีบไปตรวจให้เลยค่ะ”
