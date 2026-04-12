“จ๊ะ นงผณี” แจ้งกำหนดพิธีรดน้ำศพ “พ่อประดิษฐ์” 12-16 เมษายน
จ๊ะ นงผณี แจ้งกำหนดพิธีรดน้ำศพ พ่อประดิษฐ์ 12-16 เมษายน ที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภายหลังที่เสียชีวิตอย่างสงบ
จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาวคนดัง ได้โพสต์ข้อความอินสตาแกรมแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่อประดิษฐ์ ภายหลังจากที่คุณพ่อประดิษฐ์ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา หน้าหมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ถนนหอการค้า ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีนั้น
ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์อินสตาแกรมกำหนดการพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมที่ ณ บ้านเลขที่ 83 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
วันที่ 12 เมษายน 2569
-เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
-เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 13-15 เมษายน 2569
-เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 25669
-เวลา 16.00 น. สวดบังสุกุล พิธีณาปนกิจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวเศร้า โพสต์บทสนทนาสุดท้ายก่อนสูญเสียคุณพ่อ
- ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ
- จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว
