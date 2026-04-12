“จ๊ะ นงผณี” แจ้งกำหนดพิธีรดน้ำศพ “พ่อประดิษฐ์” 12-16 เมษายน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 12:13 น.
จ๊ะ นงผณี แจ้งกำหนดพิธีรดน้ำศพ พ่อประดิษฐ์ 12-16 เมษายน ที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภายหลังที่เสียชีวิตอย่างสงบ

จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาวคนดัง ได้โพสต์ข้อความอินสตาแกรมแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่อประดิษฐ์ ภายหลังจากที่คุณพ่อประดิษฐ์ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา หน้าหมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ถนนหอการค้า ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีนั้น

ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์อินสตาแกรมกำหนดการพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมที่ ณ บ้านเลขที่ 83 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

วันที่ 12 เมษายน 2569

-เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ

-เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ 13-15 เมษายน 2569

-เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 25669

-เวลา 16.00 น. สวดบังสุกุล พิธีณาปนกิจ

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

