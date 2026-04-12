คึกคัก! งานปีใหม่เขมร ยิ่งใหญ่ 9 วันเต็ม แต่เอ๊ะ ตัวแห้งมาก
กรุงพนมเปญเนรมิตพื้นที่รอบตลาดตวลตุมปวงจัดงานมหาสงกรานต์ 11-19 เมษายนนี้ พ่อค้าแม่ค้าสุดคึกคักรับรายได้เพิ่ม ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่ควบคู่ไปกับการรำลึกถึงทหารกล้า ชาวเน็ตไทยแห่แซว เคลมชื่อ แต่ไม่มีน้ำสาด
สำนักข่าวกัมพูชา รายงาน เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตลาดตวลตุมปวง ตลาดชื่อดังในกรุงพนมเปญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดี
คณะกรรมการจัดการตลาดประดับตกแต่งสถานที่ด้วยธงชาติ โคมไฟ ดอกไม้ ป้ายผ้าสีสันสดใส รวมถึงนำอุปกรณ์จับปลาพื้นบ้านขนาดเล็กมาประดับตามธรรมเนียมดั้งเดิม บรรดาร้านค้ารอบตลาดต่างร่วมใจกันจัดแต่งร้านอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาล
ทางการกำหนดจัดงานเทศกาลยาวนานถึง 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 เมษายน พื้นที่จัดงานครอบคลุมบริเวณตลาดตวลตุมปวงในเขตจามการ์มน ทอดยาวไปตามถนนสาย 155 ตั้งแต่ตัวตลาดจนถึงวงเวียนเดิมทกอว
หนึ่งในจุดหมายสำคัญของกิจกรรมนครสงกรานต์ เจ้าหน้าที่สั่งปิดถนนบางสายไม่ให้รถยนต์สัญจร ผู้คนจึงสามารถเดินเที่ยวชมงานได้อย่างอิสระ เจ้าหน้าที่ยังดูแลความเรียบร้อยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
พ่อค้าแม่ค้ารอบตลาดต่างรู้สึกตื่นเต้นกับงานเทศกาลสงกรานต์ มองว่าเป็นโอกาสดีในการเพิ่มรายได้ ร้านค้าต่างๆ พากันนำเสนอสินค้าคุณภาพราคาคุ้มค่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชากับชาวต่างชาติ
วาย เนธ แม่ค้าในตลาดตวลตุมปวง ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่า “ฉันขายของที่ตลาดนี้มาหลายปี นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นการจัดงานปีใหม่แบบนี้ ฉันไม่เคยเห็นงานฉลองที่พิเศษขนาดนี้มาก่อน ฉันรู้สึกดีใจมากที่มีงานสงกรานต์ในตลาดของเรา มันทำให้ฉันมีความสุข ยอดขายของฉันก็ดีขึ้นด้วย นี่คือส่วนหนึ่งของประเพณีเขมรของเรา มันวิเศษมากใช่ไหมที่เราได้ฉลองกันที่ตลาดตวลตุมปวงเป็นครั้งแรก”
แม่ค้ารายนี้ยังคาดหวังว่างานเทศกาลจะช่วยให้ตลาดเจริญเติบโต ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนมากขึ้น ธุรกิจการค้าจะได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากความสนุกสนาน เธอยังกล่าวถึงการรำลึกถึงทหารผู้ล่วงลับว่า “พวกเรายังคงไว้อาลัยแด่วีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติ ฉันขอแสดงความเคารพต่อทหารของเรา นี่คือประเพณีเขมรของเรา ขณะที่เราเชิดชูเกียรติทหารกล้า เราก็เฉลิมฉลองปีใหม่เขมรไปด้วย ฉันขอให้ชาวเขมรทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ขอให้กัมพูชามีแต่ความสุขสงบร่มเย็นตลอดไป”
อย่างไรก็ตาม หลังภาพชุดนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ได้มีชาวเน็ตไทยหลายคนเข้ามาแห่แซว หลังเห็นภาพบรรยากาศงานที่หนุ่มสาวสดใสปะแป้ง แต่ตัวแห้งมาก ไม่มีน้ำสาดสักหยด
คาดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ กรุงพนมเปญ ประกาศคุมเข้ม สงกรานต์กัมพูชาปี 2569 สั่งห้ามสาดน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำ จุดพลุไฟเด็ดขาด ฝ่าฝืนรับโทษตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากสภาวะน้ำมันแพง ขาดแคลนทรัพยากร
คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า
- เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ
- คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส
