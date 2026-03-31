เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย ถ่ายภาพเคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ ชาวเน็ตเขมรเคลมแรง อ้างเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง
เรียกได้ว่าสร้างความตะลึงให้กับแฟนคลับ หลังจากที่ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” นักแสดงสาวชื่อดัง สวมชุดไทยศิวาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมอันทรงคุณค่า ถ่ายภาพคู่กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว แลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือน
ด้วยลุคของ ใหม่ ดาวิกา นั้นมีความโดดเด่นและวิจิตรตระการตาอย่างมาก การเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูนดิ้นทอง ส่วนผ้าไหมถูกสั่งทอขึ้นมาเป็นพิเศษถึง 4 ผืน ก่อนจะนำมาผ่านขั้นตอนการตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
ตัวชุดไทยศิวาลัยยังได้รับการประดับตกแต่งด้วยคริสตัลและองค์ประกอบโลหะที่สะท้อนแสงระยิบระยับ ขับเน้นความสง่างามให้กับผู้สวมใส่ ภาพเซตนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความงดงามของเครื่องแต่งกายสตรีไทย ที่ผสานเข้ากับฉากหลังของสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างลงตัว
หลังจากเซตภาพชุดไทยศิวาลัยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งซึ่งมักจะมีประเด็นถกเถียงเรื่องการอ้างเป็นเจ้าของวัฒนธรรมสไบและชุดไทยโบราณอยู่บ่อยครั้ง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก โดยระบุว่า
“ไทยไม่มีวัฒนธรรม ทั้งหมดมาจากกัมพูชา” , “ชุดไทยกับสไบกัมพูชาสวยงามมาก” , “ขโมยทุกอย่างจากชาวเขมรและดูหมิ่นชาวเขมร!” , “ขอขอบคุณที่ท่านได้อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทย”
สำหรับความคืบหน้าเรื่อง ชุดไทย (Chud Thai) ประเทศไทยได้ยื่นเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กับองค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการพิจารณาดังกล่าวมีกำหนดการเข้าสู่วาระในช่วงปลายปี 2026
