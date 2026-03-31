เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 14:14 น.
เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย ถ่ายภาพเคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ ชาวเน็ตเขมรเคลมแรง อ้างเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง

เรียกได้ว่าสร้างความตะลึงให้กับแฟนคลับ หลังจากที่ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” นักแสดงสาวชื่อดัง สวมชุดไทยศิวาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมอันทรงคุณค่า ถ่ายภาพคู่กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว แลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือน

ด้วยลุคของ ใหม่ ดาวิกา นั้นมีความโดดเด่นและวิจิตรตระการตาอย่างมาก การเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูนดิ้นทอง ส่วนผ้าไหมถูกสั่งทอขึ้นมาเป็นพิเศษถึง 4 ผืน ก่อนจะนำมาผ่านขั้นตอนการตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ตัวชุดไทยศิวาลัยยังได้รับการประดับตกแต่งด้วยคริสตัลและองค์ประกอบโลหะที่สะท้อนแสงระยิบระยับ ขับเน้นความสง่างามให้กับผู้สวมใส่ ภาพเซตนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความงดงามของเครื่องแต่งกายสตรีไทย ที่ผสานเข้ากับฉากหลังของสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างลงตัว

 

ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ สวมชุดไทยศิวาลัยสวยงามสง่าหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หลังจากเซตภาพชุดไทยศิวาลัยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งซึ่งมักจะมีประเด็นถกเถียงเรื่องการอ้างเป็นเจ้าของวัฒนธรรมสไบและชุดไทยโบราณอยู่บ่อยครั้ง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก โดยระบุว่า

“ไทยไม่มีวัฒนธรรม ทั้งหมดมาจากกัมพูชา” , “ชุดไทยกับสไบกัมพูชาสวยงามมาก” , “ขโมยทุกอย่างจากชาวเขมรและดูหมิ่นชาวเขมร!” , “ขอขอบคุณที่ท่านได้อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทย”

สำหรับความคืบหน้าเรื่อง ชุดไทย (Chud Thai) ประเทศไทยได้ยื่นเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กับองค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการพิจารณาดังกล่าวมีกำหนดการเข้าสู่วาระในช่วงปลายปี 2026

ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

26 วินาที ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

52 วินาที ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

11 นาที ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

30 นาที ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

ทะเบียนรถนายกฯ อนุทิน ขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวด 1/4/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดน ข่าวต่างประเทศ

นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ส่งพัสดุ 3 ค่ายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว 3 บ. เริ่ม 1 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม “ไมโครซอฟท์” ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ดันไทยเป็นผู้นำ AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รัชดา&quot; เบรกโซเชียล &quot;อนุทิน&quot; ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย ข่าวการเมือง

“รัชดา” เบรกโซเชียล “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! มนต์สิทธิ์ ล้วงไหโชว์เลขปิงปอง 3 ตัวตรง ซูมชัด ๆ เลขเด็ดงวดนี้ 1 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาดมปลอม โป๊ยเซียน ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัยยาดมปลอมแบรนด์ดัง ทำเหมือนมาก! จนน่าห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5 ข่าว

ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล&quot; รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ตั้งคำถาม “น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” ถูกย้าย เผชิญหน้ารองนายกเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
