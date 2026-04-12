สื่อนอกเผย “โมจตาบา” เสียโฉมและได้รับบาดเจ็บหลังถูกขีปนาวุธถล่ม แต่ยังมีสติ
สื่อดังตีข่าว โมจตาบา คาเมเนอี เสียโฉมและได้รับบาดเจ็บหลังโดนขีปนาวุธถล่ม ยืนยันยังมีสติดี สามารถสื่อสารและตัดสินใจได้
เมื่อวันที่ 11 เมษายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ยังคงพักรักษาตัว หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาและบริเวณใบหน้าจากการโจมตีทางอากาศส่งผลให้ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตเมื่อช่วงวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา
โดยแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า นายโมจตาบาเสียโฉม ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซึ่งอาจจะข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง อย่างไรก็ดีแม้เขาจะได้รับบาดเจ็บ แต่เขายังคงมีสติและสื่อสารได้ตามปกติ พร้อมทั้งเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมถึงมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสงคราม
ทั้งนี้นับตั้งแต่นายโมจตาบาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ ไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน รวมถึงไม่มีการเผยแพร่รูปภาพหรือคลิปเสียงของนายโมจตาบา
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า พวกเขาไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แหล่งข่าวให้ทางสำนักข่าวได้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: