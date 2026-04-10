โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำอิหร่าน ประกาศล้างแค้นให้พ่อ ขู่ยกระดับคุมช่องแคบฮอร์มุซ

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:39 น.
โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำอิหร่าน ประกาศล้างแค้นให้บิดา จี้สหรัฐ-อิสราเอล ชดใช้ความสูญเสีย ขู่ยกระดับคุมช่องแคบฮอร์มุซ

โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เผยว่า อิหร่านมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นจากเหตุลอบสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้เป็นบิดา สื่อของรัฐอิหร่านอ่านแถลงการณ์ในนามของโมจตาบา ซึ่งยังไม่ปรากฏตัวหรือพูดต่อหน้าสาธารณชน โมจตาบากล่าวว่าอิหร่านยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นให้กับบิดาของเขา ซึ่งถูกลอบสังหารในวันแรกของสงคราม รวมถึงทุกคนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้

จากข้อความระบุว่า โมจตาบาสาบานว่าจะไม่ปล่อยผู้โจมตีไป จะเรียกร้องค่าชดเชยและล้างแค้น ให้กับผู้เสียชีวิต พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะนำช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ระยะใหม่ เขายังเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านอาหรับยืนให้ถูกที่และหันหลังให้กับชาติตะวันตก

“ทุกคนต้องรู้ว่า หากพระเจ้าประสงค์ เราจะไม่ปล่อยอาชญากรผู้รุกรานที่โจมตีประเทศของเราไปอย่างแน่นอน เราจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้พลีชีพ และค่าชดเชยสำหรับผู้บาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้”

โพสต์จาก โมจตาบา คาเมเนอี
X/ @MKhamenei_ir

โมจตาบาโพสต์ข้อความต่อเนื่องบน X (Twitter) ว่า “อิหร่านไม่ได้แสวงหาสงคราม แต่จะไม่สละสิทธิ์ของตน และถือว่าแนวร่วมต่อต้านทั้งหมดเป็นเอกภาพเดียวกัน”

“เราจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงค่าสินไหมทดแทนของผู้พลีชีพ และค่าชดเชยสำหรับผู้บาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้” เขายังกล่าวอีกว่าอิหร่านจะนำการจัดการช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ระยะใหม่

“สี่สิบวันผ่านไปนับตั้งแต่อาชญากรรมอันน่าสะพรึงกลัวของศัตรูแห่งอิสลามและอิหร่าน การพลีชีพของผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ผู้นำของประชาชาติอิสลามและผู้แสวงหาความจริง และนายแห่งผู้พลีชีพของอิหร่านและฝ่ายต่อต้าน #คาเมเนอี ผู้ยิ่งใหญ่”

“ตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืน สหายและประชาชาติของผู้นำ คาเมเนอีผู้พลีชีพ ได้ตกลงมาดั่งลูกไฟบนหัวของฟาโรห์” เขาเสริม

โมจตาบายังอ้างชัยชนะของอิหร่านในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่กับสหรัฐฯ และอิสราเอล “วันนี้ จนถึงจุดนี้ในมหากาพย์การป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สาม สามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า พวกคุณ ชนชาติวีรบุรุษแห่งอิหร่าน คือผู้ชนะอย่างแท้จริงในสนามรบแห่งนี้”

X/ @MKhamenei_ir

คาเมเนอีกล่าวกับผู้สนับสนุนว่า “ไม่ควรทึกทักเอาว่า การประกาศความตั้งใจที่จะเจรจากับศัตรูหมายความว่าไม่มีความจำเป็นต้องออกมาชุมนุมบนท้องถนน” นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักว่า เสียงตะโกนของพวกเขาบนท้องถนนจะมีผลในการกำหนดผลลัพธ์ของการเจรจา

ที่มา: WION

55
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

