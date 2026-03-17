หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เผย “โมจตาบา” เป็นเกย์ โยงเคยถูกรักษาตัวที่อังกฤษ
หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ แจ้ง ทรัมป์ เผย โมจตาบา คาเมเนอี เป็นเกย์ โดยเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ได้รับการปกป้องที่สุดในอิหร่าน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ได้แจ้งต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า โมจตาบา ฮอสเซนี คาเมเนอี ลูกชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้ล่วงลับ เป็นเกย์และเป็นเหตุให้ผู้เป็นพ่อเกรงว่าเขาจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสาธารณรัฐอิสลามด้วยเหตุผลดังกล่าว
โดยสายลับของสหรัฐฯ นั้นไม่ได้แสดงรูปภาพหลักฐานถึงข้อกล่าวหาชัดเจน แต่ระบุว่าพวกเขามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ พร้อมระบุด้วยว่า มาจากหนึ่งในแหล่งข่าวที่รัฐบาลปกป้องอย่างเข้มงวดที่สุด
แหล่งข่าวของ NYPost กล่าวอีกด้วยว่า โมจตาบา ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ครั้งเดียวกับที่ทำให้บิดาและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเสียชีวิตนั้น ได้แสดงท่าทีทางเพศอย่างรุกเร้าต่อผู้ชายที่ดูแลเขา อาจเป็นเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาที่ใช้รักษาในปริมาณมาก
นอกจากนี้ในเอกสารจากวิกิลีกส์ได้ระบุว่านายโมจตาบา เคยถูกนำตัวไปรักษาในประเทศอังกฤษในช่วงปี 2551 เพื่อแก้อาการที่ระบุว่า “อ่อนแอ” แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหมายถึงอะไร โดยสำนักข่าว NYPost ให้ความเห็นเพิ่มว่ารสนิยมทางเพศของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเคยถูกกล่าวถึงมานานแล้ว
อย่างไรก็ตามโมจตาบานั้นแต่งงานในช่วงที่เขาอายุราวๆ 30 ปี และมีลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน ทั้งนี้ภรรยาของเขาและลูกชาย 1 คน เสียชีวิตจากขีปนาวุธสหรัฐฯ
ทั้งนี้ NYPost ระบุอีกด้วยว่า หลังจากที่นายทรัมป์ได้ทราบรายงานข่าวดังกล่าวก็ได้หัวเราะออกมา
