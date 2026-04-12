เศียรพระพุทธรูปอายุกว่า 100 ปี ถูกตัดทิ้งไว้ที่ต้นไม้ คาดคนร้ายกลัวเลยเอาไว้ทิ้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 13:27 น.
ขอบคุณภาพจาก Thairath

เศียรพระพุทธรูปอายุกว่า 100 ปี ถูกตัดทิ้งไว้ที่ต้นไม้ คาดคนร้ายกลัวเลยเอาไว้ทิ้ง เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบถูกตัดมาจากไหนและเร่งล่าตัวคนร้าย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ภายหลังได้รับแจ้งว่า พบเศียรพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 100 ปี ถูกคนร้ายลักลอบตัดออกจากองค์พระ ก่อนนำมาทิ้งไว้ใต้ต้นไม้บริเวณริมถนนนเรศวร ด้านหลัง วัดมหาธาตุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพบร่องรอยการตัดใหม่อย่างชัดเจน

จากการพูดคุยกับนายชัชวาล ม่วงมา อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้พบเศียรพระเปิดเผยว่า เพื่อนของตนได้มารดน้ำต้นไม้บริเวณดังกล่าว ก่อนพบเศียรพระถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก จึงนำไปเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ใกล้เคียง พร้อมแจ้งให้ตนมาช่วยเป็นพยาน

เชื่อว่าเศียรพระดังกล่าวน่าจะถูกขโมยมาจากสถานที่ใดที่หนึ่ง แต่คนร้ายอาจเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากเป็นโบราณวัตถุและพื้นที่ดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาทิ้งไว้ ก่อนที่ตนจะประสานนักข่าว เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบ

ขณะที่นายไพฑูรย์ ผึ้งทอง อายุ 65 ปี เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเศียรพระดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี ลักษณะเป็นงานแกะสลักจากหินทราย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกตัดมาจากโบราณสถานแห่งใด

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะนำเศียรพระดังกล่าวไปจัดเก็บรักษาไว้ พร้อมตรวจสอบและจัดทำประวัติอย่างละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานทางโบราณคดี และใช้ในการสืบค้นหาที่มาที่แท้จริงต่อไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบ พร้อมติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าว

ข่าว

ข่าวต่างประเทศ

บันเทิง

ข่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

