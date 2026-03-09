สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม
สื่ออิหร่านยืนยัน “โมจตาบา คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บในสงครามรอมฎอน หลังบิดาและภรรยาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล
วันที่ 9 มี.ค. 2569 สถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่าน ได้รายงานข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่ของ “โมจตาบา คาเมเนอี” บุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี โดยระบุว่า ผู้นำคนใหม่รายนี้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในสงคราม
ผู้ประกาศข่าวของสื่ออิหร่านได้ใช้คำเรียก โมจตาบา คาเมเนอี ว่าเป็น “จานบาซ” (Janbaz) ซึ่งหมายถึง “ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำมือของศัตรู” ในระหว่างการสู้รบใน “สงครามรอมฎอน” อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหรือสาเหตุที่แน่ชัดแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสงคราม บิดาและภรรยาของ มอจตาบา คาเมเนอี ได้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในกรุงเตหะราน แต่เป็นที่น่าสังเกตคือ นับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้น ยังไม่มีใครพบเห็นตัวจริงของ มอจตาบา คาเมเนอี ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งมีการประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ที่มา: THE TIMES OF ISRAEL
