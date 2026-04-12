“จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวเศร้า โพสต์บทสนทนาสุดท้ายก่อนสูญเสียคุณพ่อ
จ๊ะ นงผณี แจ้งข่าวเศร้า โพสต์บทสนทนาสุดท้ายก่อนสูญเสียคุณพ่อ ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายให้พ่อ คนเราเกิดมาต้องตายทุกคน ไม่ต้องจัดงานยืดเยื้อ
จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาวคนดัง ได้โพสต์ข้อความอินสตาแกรมแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่อโดยระบุว่า “พ่อ : หนูเล็กถ้าพ่อตายไป ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายนะ ต้องมีสติ ไม่ต้องจัดงานยืดเยื้อด้วย
จ๊ะ : ทำไมอ่ะ จะรีบตายไปไหน
พ่อ : คนเราเกิดมาต้องตายกันทุกคน
เดินทางไกลแล้วนะพ่อ ขอบคุณที่พ่อให้ชีวิต เลี้ยงดูหนูเล็กมาเป็นอย่างดี รักพ่อที่สุดเลยน๊า”
ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกันเป็นจำนวนมาก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ จ๊ะ นงผณี ได้ประกาศงดรับงาน 2 เดือน เพื่อขอใช้เวลาอยู่ดูแลพ่ออย่างเต็มที่ ภายหลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
