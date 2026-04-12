เศร้า ชายชราชาวสวิส ป่วยติดเตียงถูกคลอกดับ คาดก้นบุหรี่ต้นเหตุ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 11:44 น.
ชายชราสวิส ป่วยติดเตียง ไฟไหม้จากก้นบุหรี่
ภาพ @อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา

สลดเหตุเพลิงไหม้ห้องพักที่บางละมุง จังหวัดชลบุรี กู้ภัยไปพบชายชราชาวสวิตเซอร์แลนด์ป่วยติดเตียง ถูกคลอกดับ ตำรวจคาดก้นบุหรี่ต้นเหตุ

เมื่อเวลา 06.06 น. วันที่ 11 เมษายน 2569 ร.ต.อ.ดำฉลวย สำคัญยิ่ง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยห้วยยายมุก หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลโป่ง และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เร่งเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวให้เช่ามีชาวต่างชาติพักอาศัยจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยห้องเช่าหมายเลข 6 พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง กลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลาม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

อย่างไรก็ดีหลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพบภาพสุดสลด เมื่อร่างของชายชาวต่างชาติ อายุ 79 ปี สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน สภาพร่างไหม้เกรียม เจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้

สอบถาม น.ส.แนน อายุ 31 ปี ผู้พักอาศัยห้องใกล้เคียง ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตพักอยู่เพียงลำพังและเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีคนดูแลมาเป็นระยะ โดยผู้เสียชีวิตมักสูบบุหรี่บนเตียง คาดว่าก้นบุหรี่อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากไม่สามารถลุกเดินได้เอง

ด้าน น.ส.สมพร มากยิ่ง อายุ 41 ปี เพื่อนข้างห้อง เล่าว่า ขณะนอนหลับได้กลิ่นไหม้ผิดปกติ เมื่อเปิดประตูออกมาดูต้องตกใจ เมื่อเห็นเปลวไฟลุกไหม้ภายในห้องดังกล่าว พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไฟลุกแรง จึงรีบร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เบื้องต้น ร.ต.อ.ดำฉลวย สำคัญยิ่ง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขต 2 จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

ตั้งข้อสันนิษฐานว่า เกิดจากก้นบุหรี่ลุกลาม ประกอบกับผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อรอญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.

ที่มา : สมาคมสื่อสารมวลชน ข่าว วิทยุและโทรทัศน์

