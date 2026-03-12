ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม พ้อ “เป็นจ๊ะมา 16 ปีไม่เคยพัก” ลั่น หลังจากนี้ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อและตัวเองบ้าง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊มอย108 V1 ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวของ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ๆ เพื่อขอใช้เวลาอยู่ดูแลพ่ออย่างเต็มที่ และขอพักสมองตัวเองด้วย เนื่องจากตั้งแต่เป็น จ๊ะ มาตลอด 16 ปีเธอคนนี้ก็มีคิวงานแน่นตลอดไม่เคยได้หยุดพักจริง ๆ เลยสักครั้ง
“จ๊ะ ประกาศงดรับงาน 2 เดือน
จ๊ะ : ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จ๊ะ จะไม่รับงาน 2 เดือนเต็ม จะขอพักสมองและดูแลพ่อ จ๊ะเป็นจ๊ะมา 16 ปี ไม่เคยได้หยุดเลย
ปีนี้จ๊ะไม่ไหว เจอเหตุการณ์พ่อแบบนี้ พ่อป่วยขนาดนี้ ก็ไม่ได้มีจิตใจจะร้องหรอก แต่คือมันคืนงานไม่ได้ เราก็ต้องรับผิดชอบงาน แล้วพอไปถึงบนเวทีเราก็ต้องยิ้ม ต้องเอนเตอร์เทนให้เต็มที่ ใจไม่พร้อมแต่ก็ต้องไป
ก็เลยคุยกับวงไว้ว่า ก.ย. – ต.ค. ที่จะไม่รับงาน ถ้าพ่อดีขึ้น ณ วันนั้น ก็จะพาพ่อไปเที่ยว ไปทำบุญ แต่สมมุติถ้าพ่อติดเตียง ก็จะอยู่กับพ่อเลย”
อีกทั้งเช้าวันเดียวกัน จ๊ะ นงผณี โพสต์ข่าวดีเกี่ยวกับอาการของคุณพ่อให้ทุกคนที่ติดตามได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @jaja_nongpanee ว่าคุณพ่อที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโนงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ตอนนี้พ่อสามารถลืมตาข้างขวาได้แล้วครึ่งหนึ่ง ท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจดี ๆ จากคนในวงการ รวมถึงแฟนคลับของเธอด้วย
“11/03/26 ข่าวดีที่สุดในตอนนี้ ..
จ๊ะ : พี่คะ เมื่อกี้พี่สาวโทรบอกหนูว่า พ่อลืมตาหรอคะ
พยาบาล : ใช่ค่ะ เมื่อเช้าตอนทำแผล คุณพ่อลืมตาข้างขวามาครึ่งตาค่ะ
สู้กันมาเดือนกว่า เดี๋ยวพ่อก็ลืมตาได้แล้ววววว”
อ้างอิงจาก : FB เจ๊มอย108 V1, IG jaja_nongpanee
