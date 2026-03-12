ข่าวดาราบันเทิง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:40 น.
62
จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ และพักสมองตัวเอง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม พ้อ “เป็นจ๊ะมา 16 ปีไม่เคยพัก” ลั่น หลังจากนี้ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อและตัวเองบ้าง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊มอย108 V1 ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวของ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ๆ เพื่อขอใช้เวลาอยู่ดูแลพ่ออย่างเต็มที่ และขอพักสมองตัวเองด้วย เนื่องจากตั้งแต่เป็น จ๊ะ มาตลอด 16 ปีเธอคนนี้ก็มีคิวงานแน่นตลอดไม่เคยได้หยุดพักจริง ๆ เลยสักครั้ง

“จ๊ะ ประกาศงดรับงาน 2 เดือน

จ๊ะ : ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จ๊ะ จะไม่รับงาน 2 เดือนเต็ม จะขอพักสมองและดูแลพ่อ จ๊ะเป็นจ๊ะมา 16 ปี ไม่เคยได้หยุดเลย

ปีนี้จ๊ะไม่ไหว เจอเหตุการณ์พ่อแบบนี้ พ่อป่วยขนาดนี้ ก็ไม่ได้มีจิตใจจะร้องหรอก แต่คือมันคืนงานไม่ได้ เราก็ต้องรับผิดชอบงาน แล้วพอไปถึงบนเวทีเราก็ต้องยิ้ม ต้องเอนเตอร์เทนให้เต็มที่ ใจไม่พร้อมแต่ก็ต้องไป

ก็เลยคุยกับวงไว้ว่า ก.ย. – ต.ค. ที่จะไม่รับงาน ถ้าพ่อดีขึ้น ณ วันนั้น ก็จะพาพ่อไปเที่ยว ไปทำบุญ แต่สมมุติถ้าพ่อติดเตียง ก็จะอยู่กับพ่อเลย”

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการ พ่อ ล่าสุดลืมตาแล้ว ก่อนประกาศงดรับงาน 2 เดือน ขอใช้เวลาดูแลพ่อ-2

อีกทั้งเช้าวันเดียวกัน จ๊ะ นงผณี โพสต์ข่าวดีเกี่ยวกับอาการของคุณพ่อให้ทุกคนที่ติดตามได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @jaja_nongpanee ว่าคุณพ่อที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโนงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ตอนนี้พ่อสามารถลืมตาข้างขวาได้แล้วครึ่งหนึ่ง ท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจดี ๆ จากคนในวงการ รวมถึงแฟนคลับของเธอด้วย

“11/03/26 ข่าวดีที่สุดในตอนนี้ ..

จ๊ะ : พี่คะ เมื่อกี้พี่สาวโทรบอกหนูว่า พ่อลืมตาหรอคะ

พยาบาล : ใช่ค่ะ เมื่อเช้าตอนทำแผล คุณพ่อลืมตาข้างขวามาครึ่งตาค่ะ

สู้กันมาเดือนกว่า เดี๋ยวพ่อก็ลืมตาได้แล้ววววว”

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการ พ่อ ล่าสุดลืมตาแล้ว ก่อนประกาศงดรับงาน 2 เดือน ขอใช้เวลาดูแลพ่อ จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการ พ่อ ล่าสุดลืมตาแล้ว ก่อนประกาศงดรับงาน 2 เดือน ขอใช้เวลาดูแลพ่อ-1

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ จ๊ะ นงผณี และคุณพ่อ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ จ๊ะ นงผณี และคุณพ่อ-1 คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ จ๊ะ นงผณี และคุณพ่อ-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB เจ๊มอย108 V1, IG jaja_nongpanee

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

ส่อวิวาห์ล่ม? เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง หลังถูกขอแต่งงาน พี่สาวซัดเดือด

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

20 นาที ที่แล้ว
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์ เศรษฐกิจ

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

27 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดมากลางปี 2569 เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาวันไหน ใครได้เท่าไหร่ เช็กวิธีลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จอง อึน” ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธ โชว์ทดสอบยิงปืนพก

49 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อิหร่านขู่ชาวโลก จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ-ราคาน้ำมันพุ่ง 200 ดอลลาร์/บาร์เรล

50 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งพาทัวร์ สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย ข่าว

ฝรั่งบุก สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย

51 นาที ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น &quot;น่านน้ำสากล&quot; จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้ ข่าว

ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น “น่านน้ำสากล” จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ และพักสมองตัวเอง บันเทิง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกัน น้องกุญแจซอล โพสต์หลังงานศพคุณแม่มุกดา บันเทิง

แจกัน น้องกุญแจซอล พูดความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยืนยันไม่เคยตัดขาดใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักรเรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย วอนทุกฝ่ายอดกลั้น หลังเรือสินค้าไทยถูกยิง ย้ำคุ้มครองพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วม 240 บาท ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 เปิดตลาดขยับขึ้น 50 บาท รับแรงหนุนวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 3 69 ดูดวง

3 ราศี ออฟฟิศซินโดรมถามหา ปวดหลัง-ไมเกรนกำเริบ รีบพักผ่อนก่อนร่างพัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักเปิดฉากสยิว บันไดหนีไฟหอพัก พยานแฉยับ เสี้ยนมาก “ทำมา 3 คืนติด!”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา &quot;อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด&quot; ข่าวต่างประเทศ

อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:40 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button