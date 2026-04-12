“ชัยวัฒน์” เผยตะเคียนสามพอนยักษ์ อายุ 200 ปี ถูกลอบตัด ทิ้งไว้เหลือแต่ตอ

ชัยวัฒน์ เผยตะเคียนสามพอนยักษ์ อายุ 200 ปี ในเขาป่าปากเตรียม จ.ระนอง ถูกลอบตัด ทิ้งไว้เหลือแต่ตอ เศร้าคนทำไม่กลัวกฎหมายเลย
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าชุดพญาเสือ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไว้อาลัย…
ตะเคียนสามพอน อยู่มาร่วม 200 ปี แต่โดนฆาตรกรรมด้วยน้ำมือมนุษย์ เขาป่าปากเตรียม จ.ระนอง บนเนินสูงชัน ที่คนปกติแทบจะปีนขึ้นไปไม่ได้ แต่พวกใจบาป กลับตะเกียกตะกายขึ้นไป เพียงเพื่อจะตัดไม้ ต้นนี้ คือ “ตะเคียนสามพอน” ต้นไม้ที่ยืนหยัดสู้แดดสู้ฝนมานานกว่า 200 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายชั่วอายุคน แต่วันนี้กลับเหลือเพียงแค่ตอ
เห็นแล้วปวดใจมั้ยล่ะ ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้กว่าจะโตได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลากี่ร้อยปี? แต่ใช้เวลาโค่นเพียงไม่กี่นาที
ร่องรอยการตัดบนที่สูงชันแบบนี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าคนทำมันไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลย และมีเจตนาทำลายป่าต้นน้ำอย่างรุนแรง!!!
… ตอไม้ต้นนี้จะเป็นพยานปากสำคัญ!”
