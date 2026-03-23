สรุปสาเหตุ ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสโคราช 20 นาทีเพลิงสงบ คาดไฟลัดวงจร
เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดย่านสีคิ้ว นครราชสีมา ขณะพระเจ้าอาวาสออกรับกิจนิมนต์ รถดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้วใช้เวลา 20 นาทีช่วยดับไฟ ไร้คนเจ็บ แต่เจ้าหน้าที่พบสื่อลามกอนาจารซุกซ่อนในซากเพลิง
อ้างอิงจากสำนักข่าว PPTV HD 36 รายงานว่า เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วเดินทางไประงับเหตุ พวกเขาควบคุมไฟได้ภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่เจ้าหน้าที่พบสิ่งของแปลกปลอมในซากไฟไหม้
พระลูกวัดพบไฟขณะเจ้าอาวาสรับกิจนิมนต์
ขณะเกิดเหตุ เจ้าอาวาสออกไปรับกิจนิมนต์นอกสถานที่ พระลูกวัดพบเห็นเปลวไฟเป็นคนแรกและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พระสงฆ์ในวัดช่วยกันนำสายยางฉีดน้ำสกัดเพลิงเบื้องต้น แต่ไฟลุกลามรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วนำรถดับเพลิงฉีดน้ำระงับเหตุ พวกเขาใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ
สาเหตุคาดปลั๊กไฟชำรุดทำลัดวงจร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากปลั๊กไฟภายในห้องชำรุด ปลั๊กไฟที่ชำรุดทำให้สายไฟเกิดความร้อนและละลายจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ทรัพย์สินภายในกุฏิได้รับความเสียหายหลายรายการ เจ้าหน้าที่เตรียมประสานพนักงานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
ผงะพบสื่อลามกซุกซากไฟ
หลังจากเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิ พวกเขาพบสิ่งแปลกปลอมเป็นสื่อลามกอนาจาร เจ้าหน้าที่พบทั้งหนังสือโป๊และอวัยวะเพศหญิงปลอมปะปนอยู่ในซากไฟไหม้
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสิ่งของดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดไฟไหม้หรือไม่ ทางการยังไม่มีการเปิดเผยชื่อวัดหรือชื่อเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อระบุสาเหตุเพลิงไหม้ให้ชัดเจน พร้อมพิจารณาว่าสิ่งของที่พบจะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยสงฆ์หรือกฎหมายต่อบุคคลใดหรือไม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: