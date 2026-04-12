ปานปรีย์ เข้าแสดงความยินดี มิน อ่อง ไลง์ หลังเข้าสาบานรับตำแหน่ง ปธน. อย่างเป็นทางการ เดินหน้าเสริมความสัมพันธ์ ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุภายหลังจากที่ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไลง์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาอย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ตาม
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ รัฐสภาเมียนมา กรุงเนปยีดอ
ผู้แทนพิเศษฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา เพื่อแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด พร้อมกล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเมียนมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: