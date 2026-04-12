ข่าวการเมือง

“ปานปรีย์” เข้าแสดงความยินดี “มิน อ่อง ไลง์” หลังเข้าสาบานรับตำแหน่ง ปธน.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 08:59 น.
ปานปรีย์ เข้าแสดงความยินดี มิน อ่อง ไลง์ หลังเข้าสาบานรับตำแหน่ง ปธน. อย่างเป็นทางการ เดินหน้าเสริมความสัมพันธ์ ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

กระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุภายหลังจากที่ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไลง์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาอย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ตาม

โดยกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ รัฐสภาเมียนมา กรุงเนปยีดอ

ผู้แทนพิเศษฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา เพื่อแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด พร้อมกล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเมียนมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

31 นาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
