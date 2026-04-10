ใบเตย อาร์สยาม แจงปม ฟิล์ม รัฐภูมิ ช่วยค่าเทอมลูก ตื้นตันใจผู้ใหญ่ยื่นมือช่วย

ใบเตย อาร์สยาม เคลียร์ชัด ปมดราม่าค่าเทอมลูก-สัมพันธ์ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยันซึ้งใจผู้ใหญ่ทุกคนที่หยิบยื่นมือช่วย ไม่หนีหาย พร้อมอัปเดตสถานะ ‘ดีเจแมน’ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อลูก
ฟังจากปาก ใบเตย อาร์สยาม หรือ ใบเตย สุธีวัน นักร้องสาวสุดฮอต หลังเกิดกระแสดราม่าปมพี่ชายคนสนิท ฟิล์ม รัฐภูมิ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเคยช่วยเหลือครอบครัวของใบเตยไว้เยอะมาก ช่วงที่ใบเตยเพิ่งได้รับอิสรภาพและกำลังลำบากหนักไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าเทอมให่ลูกสาวตนก็เป็นคนยื่นมือเข้าไปช่วย แต่ฝั่ง ดีเจแมน อดีตสามี ออกมาโต้กลับยืนยันว่าช่วงที่ตนออกจากเรือนจำแล้ว น้องสาวของเขา และ ลุกซ์ น้องสาวของใบเตย เป็นคนช่วยหาเงินมาจ่ายค่าเทอม
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนเคยให้ความช่วยเหลือใบเตยในช่วงที่กำลังตกที่นั่งลำบากและไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกสาว ถึงขั้นให้ยืมรถไปใช้ ส่วนตัวใบเตยเองก็ต้องนำรถส่วนตัวไปขายเพื่อนำเงินมาสมทบจ่ายค่าเทอม รวมทั้งช่วยครอบครัวอีกฝ่ายมาเยอะมาก
ทว่าเวลาต่อมา ดีเจแมน ได้ไปเปิดใจถึงกรณีค่าเทอมของน้องเวทมนต์ ชี้แจงว่าก่อนที่ตนออกจากเรือนจำนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ยืนยันว่าตั้งแต่ตนออกมาแล้ว ค่าเทอมเทอมแรกของลูกสาวนั้นทางน้องสาวของตนที่อยู่อเมริกา และ น้องลุกซ์ น้องสาวของใบเตย เป็นคนช่วยกันหาเงินมาจ่ายให้ หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองทั้งหมด
ใบเตย ได้ชี้แจงถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาและประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือว่า “ตอนช่วงที่ก่อนพี่แมนออกมา เรารับผิดชอบทั้งหมด แต่ในกรณีที่ ณ วันนั้น มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ต่าง ๆ และก็พี่ชายที่กล่าวถึงในวงการอย่างพี่ฟิล์ม ใบเตยรู้สึกว่า ณ วันนั้นใครหยิบยื่นมือมาช่วย ใครที่ไม่ได้หนีหาย เราก็ตื้นตันใจเอาจริง ๆ”
ในส่วนของสถานะและความสัมพันธ์กับ ดีเจแมน ในตอนนี้ ใบเตยอัปเดตว่า ทุกวันนี้ยังคงพูดคุยกันทุกวันในความเป็นครอบครัว ซึ่งลูกสาวได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อของตนอยู่ตลอด เธอกล่าวเสริมว่า “เราต้องทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ เป็นแฟมิลี่ เขาเป็นพ่อที่ดีของเวทมนตร์ตลอดไปอยู่แล้ว”
เมื่อถูกถามถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาในอนาคต นักร้องสาวได้ตอบทิ้งท้ายไว้ว่า “โอ๊ย อันนี้ก็ว่ากันอีก 10-20 ปีข้างหน้า ให้เวลามันเป็นตัวทดสอบ ณ วันนี้ถ้าเราสบายใจตรงไหน อยู่ด้วยกันในความเป็นครอบครัว และทำให้ลูกมีพัฒนาการ แล้วก็ได้อนาคตที่สดใส พี่เตยว่ามันสำคัญ”
