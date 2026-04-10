ใบเตย อาร์สยาม แจงปม ฟิล์ม รัฐภูมิ ช่วยค่าเทอมลูก ตื้นตันใจผู้ใหญ่ยื่นมือช่วย

sukanlaya s. เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 13:39 น.
ใบเตย สุธีวัน แจงดราม่า ฟิล์ม รัฐภูมิ จ่ายค่าเทอมลูกสาว

ใบเตย อาร์สยาม เคลียร์ชัด ปมดราม่าค่าเทอมลูก-สัมพันธ์ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยันซึ้งใจผู้ใหญ่ทุกคนที่หยิบยื่นมือช่วย ไม่หนีหาย พร้อมอัปเดตสถานะ ‘ดีเจแมน’ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อลูก

ฟังจากปาก ใบเตย อาร์สยาม หรือ ใบเตย สุธีวัน นักร้องสาวสุดฮอต หลังเกิดกระแสดราม่าปมพี่ชายคนสนิท ฟิล์ม รัฐภูมิ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเคยช่วยเหลือครอบครัวของใบเตยไว้เยอะมาก ช่วงที่ใบเตยเพิ่งได้รับอิสรภาพและกำลังลำบากหนักไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าเทอมให่ลูกสาวตนก็เป็นคนยื่นมือเข้าไปช่วย แต่ฝั่ง ดีเจแมน อดีตสามี ออกมาโต้กลับยืนยันว่าช่วงที่ตนออกจากเรือนจำแล้ว น้องสาวของเขา และ ลุกซ์ น้องสาวของใบเตย เป็นคนช่วยหาเงินมาจ่ายค่าเทอม

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนเคยให้ความช่วยเหลือใบเตยในช่วงที่กำลังตกที่นั่งลำบากและไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกสาว ถึงขั้นให้ยืมรถไปใช้ ส่วนตัวใบเตยเองก็ต้องนำรถส่วนตัวไปขายเพื่อนำเงินมาสมทบจ่ายค่าเทอม รวมทั้งช่วยครอบครัวอีกฝ่ายมาเยอะมาก

ทว่าเวลาต่อมา ดีเจแมน ได้ไปเปิดใจถึงกรณีค่าเทอมของน้องเวทมนต์ ชี้แจงว่าก่อนที่ตนออกจากเรือนจำนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ยืนยันว่าตั้งแต่ตนออกมาแล้ว ค่าเทอมเทอมแรกของลูกสาวนั้นทางน้องสาวของตนที่อยู่อเมริกา และ น้องลุกซ์ น้องสาวของใบเตย เป็นคนช่วยกันหาเงินมาจ่ายให้ หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองทั้งหมด

ใบเตย ได้ชี้แจงถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาและประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือว่า “ตอนช่วงที่ก่อนพี่แมนออกมา เรารับผิดชอบทั้งหมด แต่ในกรณีที่ ณ วันนั้น มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ต่าง ๆ และก็พี่ชายที่กล่าวถึงในวงการอย่างพี่ฟิล์ม ใบเตยรู้สึกว่า ณ วันนั้นใครหยิบยื่นมือมาช่วย ใครที่ไม่ได้หนีหาย เราก็ตื้นตันใจเอาจริง ๆ”

ในส่วนของสถานะและความสัมพันธ์กับ ดีเจแมน ในตอนนี้ ใบเตยอัปเดตว่า ทุกวันนี้ยังคงพูดคุยกันทุกวันในความเป็นครอบครัว ซึ่งลูกสาวได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อของตนอยู่ตลอด เธอกล่าวเสริมว่า “เราต้องทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ เป็นแฟมิลี่ เขาเป็นพ่อที่ดีของเวทมนตร์ตลอดไปอยู่แล้ว”

เมื่อถูกถามถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาในอนาคต นักร้องสาวได้ตอบทิ้งท้ายไว้ว่า “โอ๊ย อันนี้ก็ว่ากันอีก 10-20 ปีข้างหน้า ให้เวลามันเป็นตัวทดสอบ ณ วันนี้ถ้าเราสบายใจตรงไหน อยู่ด้วยกันในความเป็นครอบครัว และทำให้ลูกมีพัฒนาการ แล้วก็ได้อนาคตที่สดใส พี่เตยว่ามันสำคัญ”

ดีเจแมน ใบเตย
ภาพจาก : dj_man9999
ใบเตย อาร์สยาม-5
ภาพจาก Facebook : ใบเตย อาร์สยาม
ฟิล์ม รัฐภูมิ พระเอกหนุ่ม ฟ้องหมิ่น ดีเจแมน ปมเรียกทรัพย์ 14 ล้าน
ภาพจาก @filmrattapoom

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เตือนภัย! มิจฉาชีพ อ้างแบรนด์ดังแจกเงิน ช่วงสงกรานต์ หลอกกดลิงก์ดูดข้อมูล

16 วินาที ที่แล้ว
แม่น้ำหนึ่ง ซื้อรถใหม่ คอหวยไม่พลาดส่อง ทะเบียนรถป้ายแดง หวังรวยเงินล้าน 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

แม่น้ำหนึ่ง ซื้อรถใหม่ คอหวยไม่พลาดส่อง ทะเบียนรถป้ายแดง หวังรวยเงินล้าน 16 เม.ย. 69

6 นาที ที่แล้ว
2 ทำเลทองย่านธุรกิจ กรุงเทพ คอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อได้ เศรษฐกิจ

2 ทำเลทองย่านธุรกิจ กรุงเทพ คอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อได้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ลุงแท็กซี่” บุกสภาซ้ำ ผ่านตำรวจสภามาได้ อ้าง “โสภณ” ส่งจดหมายมา

10 นาที ที่แล้ว
สั่งฟันวินัย &quot;พ.ต.ท.&quot; สภ.ม่วงสามสิบ ไถค่าน้ำมันอินฟลูฯ ให้ออกราชการไว้ก่อน ข่าว

สั่งฟันวินัย “พ.ต.ท.” สภ.ม่วงสามสิบ ไถค่าน้ำมันอินฟลูฯ ให้ออกราชการไว้ก่อน

23 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยเสี่ยงซึมลึก พิษสงครามอิหร่านดันเงินเฟ้อพุ่ง อสังหาฯ ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

33 นาที ที่แล้ว
เด็กขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี สายสีน้ำเงิน-สีม่วง เริ่ม 13 เม.ย. นี้ ข่าว

เช็กเงื่อนไข เด็กขึ้นรถไฟฟรี MRT สีน้ำเงิน-ม่วง เริ่มสงกรานต์ 13 เม.ย.นี้

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผยอาวุธปืนใช้สังหาร “ปลัดอำเภอจะแนะ” เคยใช้ก่อเหตุมาแล้ว 19 คดี

47 นาที ที่แล้ว
ใบเตย สุธีวัน แจงดราม่า ฟิล์ม รัฐภูมิ จ่ายค่าเทอมลูกสาว บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม แจงปม ฟิล์ม รัฐภูมิ ช่วยค่าเทอมลูก ตื้นตันใจผู้ใหญ่ยื่นมือช่วย

ข่าวต่างประเทศ

โรงเรียนเกาหลีใต้สั่งหยุดเรียนกระทันหัน หมาป่าหลุดจากสวนสัตว์ ยังจับตัวไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บางจาก แจงเรือขนน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง มีลูกค้าร่วมที่ประเทศสิงคโปร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

สรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ มงคลสงกรานต์ 2569 ที่วัดปทุมวนาราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

แจก 10 พิกัดเล่นน้ำ สงกรานต์ 2569 ทั่วกรุงเทพฯ รวมจุดเช็กอินความชุ่มฉ่ำยอดฮิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คามาล คาร์ราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร ข่าวอาชญากรรม

เหิมเกริม ดาวโป๊หุ่นล่ำ พี้ยา-แก้ผ้าป่วนคอนโดหรู สาทร โดนสารวัตรแจ๊ะบุกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้ เศรษฐกิจ

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิทแคท” จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เปิดตัว 13 นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน “GrabX 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เลือดออกในสมองกะทันหัน รักษาใน ICU ข่าวต่างประเทศ

มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” แฉ “เสี่ยตือ” เอี่ยว “พิพัฒน์” ขบวนการน้ำมันเถื่อน จี้รัฐบาลตรวจสอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว หวยลาว

เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน เศรษฐกิจ

สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะจ๋า พริมรตา ผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูก บันเทิง

ส่งกำลังใจ! จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่านาทีผ่าตัดใหญ่ นานกว่า 4 ชม. แผลยังระบมหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;เก่ง ลายพราง&quot; โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

รวบ “เก่ง ลายพราง” โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 13:39 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนภัย! มิจฉาชีพ อ้างแบรนด์ดังแจกเงิน ช่วงสงกรานต์ หลอกกดลิงก์ดูดข้อมูล

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
แม่น้ำหนึ่ง ซื้อรถใหม่ คอหวยไม่พลาดส่อง ทะเบียนรถป้ายแดง หวังรวยเงินล้าน 16 เม.ย. 69

แม่น้ำหนึ่ง ซื้อรถใหม่ คอหวยไม่พลาดส่อง ทะเบียนรถป้ายแดง หวังรวยเงินล้าน 16 เม.ย. 69

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
2 ทำเลทองย่านธุรกิจ กรุงเทพ คอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อได้

2 ทำเลทองย่านธุรกิจ กรุงเทพ คอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อได้

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569

“ลุงแท็กซี่” บุกสภาซ้ำ ผ่านตำรวจสภามาได้ อ้าง “โสภณ” ส่งจดหมายมา

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
Back to top button