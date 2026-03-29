ดีเจแมน รับหย่า “ใบเตย อาร์สยาม” เตือนคนพาดพิงอย่าล้ำเส้น !
เปิดปมรอยร้าว ดีเจแมน พัฒนพล ยอมรับหย่า ใบเตย อาร์สยาม เซ่นพิษคดีดังและปมละเลยหน้าที่สามี ยืนกรานค่าเทอมลูกจ่ายเองหมดตั้งแต่ออกเรือนจำ
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ถูกจับตามองอย่างหนัก หลังจากที่ “ใบเตย อาร์สยาม” ออกมาประกาศปิดฉากความรัก ยุติสถานะสามีภรรยากับ “ดีเจแมน พัฒนพล” เหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาว ล่าสุด ฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการคุยแซ่บshow ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของรอยร้าวที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่ากระแสข่าวการหย่าร้างนั้นเป็นเรื่องจริง ซึ่งจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ทั้งคู่เริ่มเผชิญวิกฤตคดีความทางกฎหมาย
ดีเจแมนเผยว่า การตัดสินใจจดทะเบียนหย่าเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะ “ตกนรกทั้งเป็น” จากความเครียดสะสมและการทะเลาะเบาะแว้งอย่างหนักภายในครอบครัว ซึ่งในขณะนั้นเขาตัดสินใจตัดสัมพันธ์ทางกฎหมายด้วยสัญชาตญาณของการปกป้อง เพื่อหวังให้ภรรยาและลูกสาวไม่ต้องรับผลกระทบจากคดีความที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ถูกกล่าวหา
แม้สุดท้ายศาลจะยกฟ้องและคืนความยุติธรรมให้แก่เขาว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ แต่บาดแผลในช่วงเวลาที่ต้องแยกจากกันยาวนานกว่า 1 ปี 7 เดือน ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ไปอย่างมหาศาล
นอกเหนือจากมรสุมทางคดี ดีเจแมนยังยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงความบกพร่องในหน้าที่สามี โดยระบุว่าเป็น “อุทาหรณ์” สำหรับผู้ชายที่มักละเลยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และความละเอียดอ่อนของคู่ชีวิต ทั้งการขาดการแสดงความรัก การกอด หรือการอยู่เคียงข้างในวันที่ภรรยาต้องการกำลังใจจากการทำงานหนัก ซึ่งความเย็นชาที่สะสมมานานก่อนเกิดเรื่อง ทำให้เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง ภาพความทรงจำของการทะเลาะเบาะแว้งในอดีตยังคงวนเวียนจนกลายเป็นกำแพงที่ยากจะทลาย
สำหรับสถานะปัจจุบัน ทั้งคู่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ดูแล “น้องเวทมนต์” ลูกสาวเพียงคนเดียว โดยมีการพูดคุยแบบเปิดอกถึงทิศทางในอนาคต ซึ่งดีเจแมนยอมรับว่ามีความเศร้าที่เรื่องราวภายในครอบครัวถูกเผยแพร่ออกสื่อ แต่ก็พยายามทำความเข้าใจและให้เกียรติการตัดสินใจของฝ่ายหญิง
พร้อมทิ้งท้ายถึงประเด็นดราม่าเรื่องค่าเทอมลูกสาว โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่ออกจากเรือนจำ และฝากเตือนถึงบุคคลภายนอกที่พยายามพาดพิงหรือล้ำเส้นเรื่องลูกสาวว่าอย่ากระทำการใดที่เกินขอบเขต เพราะสำหรับเขาในตอนนี้ ลูกสาวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและเป็นกาวใจเดียวที่ยังเชื่อมโยงคำว่าครอบครัวไว้ด้วยกัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: