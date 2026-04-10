ตำรวจเผยอาวุธปืนใช้สังหาร “ปลัดอำเภอจะแนะ” เคยใช้ก่อเหตุมาแล้ว 19 คดี
ตำรวจเผยอาวุธปืน 4 กระบอกที่ใช้สังหาร นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ เคยใช้ก่อเหตุมาแล้ว 19 คดี ก่อความไม่สงบในภาคใต้
จากกรณีที่คนร้ายก่อเหตุดักซุ่มยิงรถยนต์กระบะ บนถนนในหมู่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ เป็นเหตุให้ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอจะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาว ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อช่วง 1 เมษายนที่ผ่านมานั้น
.อ.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา จากการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนพบว่าใช้อาวุธปืนอย่างน้อย 4 ชนิด รวม 94 นัด โดยทุกกระบอกมีประวัติเคยถูกใช้ก่อเหตุมาแล้ว 19 คดี
จากผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อาวุธที่ใช้ก่อเหตุในคดีนี้เป็นอาวุธที่ถูกใช้ซ้ำ ในเครือข่ายผู้ก่อเหตุความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทั้งการก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่รัฐ การซุ่มโจมตี และการยิงประชาชน โดยมีการหมุนเวียนใช้อาวุธเดิมในหลายเหตุการณ์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถูกนำมาใช้ในเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะในครั้งนี้
โดยผลการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยยืนยันความเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้ก่อเหตุ ทำให้สามารถขยายผลไปสู่การติดตามผู้กระทำผิด และเส้นทางของอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ หน่วยงานความมั่นคงจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ วางมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
