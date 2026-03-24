สรุปดราม่า ใบเตย-ฟิล์ม ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ เชื่อคนปั่น ทำเข้าใจผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:18 น.
สรุปดราม่า ใบเตย อาร์สยาม และ ฟิล์ม รัฐภูมิ ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจปมขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ หลงเชื่อคำยุยงคนปลุกปั่น รออีกฝ่ายขอโทษผ่านสื่อตามที่เคยตกลง พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์

ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2568 ใบเตย อาร์สยาม หรือ ใบเตย สุธีวัน เคยถูกสัมภาษณ์เรื่องปมปัญหาระหว่าง ดีเจแมน พัฒนพล กับ ฟิล์ม รัฐภูมิ แต่ตนไม่ขอตอบเรื่องนี้ เพราะไม่ทราบเรื่องของทั้งคู่ คาดว่าในอนาคตปัญหาน่าจะคลี่คลายลงและ้เข้าใจกันมากขึ้น เธอไม่ได้คุยรายละเอียดกับทั้งสองฝ่ายและเลยจุดที่ควบคุมอะไรได้แล้วจึงขอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เพราะตนเป็นคนกลางที่เห็นพี่ในวงการที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กกับแฟนต้องมามาตีกัน ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับหนุ่มฟิล์ม

ล่าสุด ใบเตย อาร์สยาม โคจรมาเจอกับ ฟิล์ม รัฐภูมิ ในรอบ 2 ปี จึงไม่พลาดถูกสื่อมวลชนสอบถามเรื่องปัญหาในอดีตที่เชื่อมโยงกับอดีตสามีของนักร้องสาว ฟิล์มชี้แจงว่าตนกับใบเตยไม่ได้มีอะไรกัน แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจผิด แต่ดีเจแมนไปหลงเชื่อคำยุยงของคน 2 คนที่มาปลุกปั่นทำให้คนอื่นเข้าใจตนผิด

ในช่วงที่ใบเตยเพิ่งได้รับอิสรภาพและกำลังลำบากหนักจนไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูก ตนได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเอารถของตนให้ใบเตยนำไปขาย เพื่อให้ได้เงินมาส่งลูกเรียน ช่วยครอบครัวอีกฝ่ายมาเยอะมาก และเลือกที่จะให้อภัยและไม่ฟ้องร้องดีเจแมน ทั้งที่ความจริงแล้วตนสามารถฟ้องได้ เพราะเห็นแก่ใบเตย

ในวันไกล่เกลี่ย ฟิล์มได้ขอให้ดีเจแมนแสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการออกมาขอโทษตนและขอโทษผ่านสื่อ อีกฝ่ายตกลงว่าจะทำ แต่จนถึงปัจจุบันนี้ ดีเจแมนก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษตามที่พูดไว้ ซึ่งตนก็ยังคงรอคำขอโทษนั้นอยู่ ส่วนคดีอื่น ๆ ที่เตรียมขึ้นศาลนั้นเป็นเรื่องของบุคคลอื่น ไม่เกี่ยวข้องกัน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ตนต้องตกเป็นจำเลยของสังคมจากการถูกกลุ่มคนปลุกปั่นและถูกสื่อบางสื่อพิพากษาไปแล้ว ทำให้ชีวิตพังทลาย สังคมเข้าใจผิด และสูญเสียโอกาสดี ๆ ไปมากมาย แต่ตนไม่เคยยอมแพ้ เพราะเชื่อว่ายังมีแฟนคลับที่รักและเชื่อมั่นในตัวตนอยู่ จึงได้เดินทางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนเพื่อให้ตรวจสอบอย่างละเอียด จนเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกหน่วยงานถึงกับตกใจเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด สรุปแล้วตนไม่ได้มีความผิดและไม่เคยมีคดีความใด ๆ

ท้ายที่สุด ฟิล์มได้ฝากข้อความถึงคนที่เคยเข้าใจผิดตนมาตลอดว่า ตนไม่รู้ว่าทุกคนจะยังเปิดใจให้ตนอยู่หรือไม่ แต่วันนี้ตนได้พิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการทุกอย่างแล้วว่าตนอยู่บนความถูกต้อง ไม่เคยคิดทำร้ายหรือคดโกงใคร และให้อภัยทุกคนและไม่เคยออกไปด่าว่าใครเลยในทุกคดีของชีวิตจึงอยากขอให้ทุกคนที่เคยเข้าใจผิดลองเปิดใจกลับมารักตนคนนี้อีกครั้ง

สำหรับการกลับมาเจอหน้า ฟิล์ม รัฐภูมิ เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีนั้น สาวใบเตยเผยว่ารู้สึกปกติมาก ไม่ได้มีความกังวลหรือกลัวว่าจะเป็นข่าวแต่อย่างใด และไม่ได้มีการตกลงกันนอกรอบเรื่องคำถามกับสื่อมวลชนด้วย เพราะรู้จักและมีความบริสุทธิ์ใจกับฟิล์มมาตลอดตั้งแต่ตนอายุ 15-16 ปี จนความผูกพันเลยจุดนั้นและกลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้ว

ส่วนประเด็นปัญหาคดีความก่อนหน้านี้ระหว่างอดีตสามี และฟิล์มนั้น ใบเตยบอกว่า “โลกมีปัญหากันเถอะค่ะ หนุ่ม ๆ เลิกมีปัญหา” พร้อมอัปเดตว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว เข้าใจว่าทางฟิล์มน่าจะมีการยกฟ้องและยอมความกันไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนก็ไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชาย

เมื่อถูกถามถึงกระแสจิ้นกับฟิล์มว่าจะกลับมาไหม ใบเตยตอบอย่างอารมณ์ดีว่าไม่น่าจะจิ้นไหวแล้ว เพราะอายุก็จะเข้า 40 กันอยู่แล้ว

ส่วนมุมมองเรื่องความรักและชีวิตคู่ สาวใบเตยถึงกับลั่นประโยคเด็ดว่า “ชีวิตหนูควรจะมีผัวเหรอคะ?” มองว่าจากข่าวคราวกับหนุ่ม ๆ ที่ผ่านมา การมีแฟนจนถึงขั้นแต่งงาน เธอรู้สึกว่าตนเองได้ใช้ชีวิตในส่วนนั้นไปจนสุดและหมดโควต้าสำหรับแชปเตอร์นี้ไปแล้ว ตอนนี้รู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องความรัก บอกตัวเองทุกวันว่าควรจะเข็ดและพอได้แล้ว ไม่ได้โฟกัสที่จะต้องหาคนใหม่เข้ามาในชีวิต แม้จะมีใครเข้ามาก็ยังไม่ใช่

สำหรับความสัมพันธ์กับดีเจแมนที่หลายคนไกลตัวอาจจะช็อกเพราะไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่รักกันมาก แต่สำหรับคนใกล้ตัวนั้นไม่ได้แปลกใจ เพราะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายเดือนแล้ว ในวันที่ตัดสินใจทุกอย่างผ่านอะไรมาเยอะและชีวิตค่อนข้างนิ่งมาก

ใบเตยย้ำชัดเจนว่า ณ วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรักแบบคนรักแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นเรื่องของความภักดีที่จะไม่ทิ้งกัน สถานะตอนนี้คือการเป็นครอบครัวและแบ่งหน้าที่กันดูแลลูกสาวอย่างชัดเจน พร้อมอธิบายให้ลูกเข้าใจในแบบที่ควรจะเข้าใจ ซึ่งตนก็รู้สึกว่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมาก ๆ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

