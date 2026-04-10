อนุทิน สะอื้นได้รับคำชมจาก ผบ.ทอ. หลังไทยชนะเขมร ขอบคุณทหารทุกนาย

อนุทิน สะอื้นได้รับคำชมจาก ผบ.ทอ. หลังตัดสินใจช่วยไทยให้ชนะเขมร รักษาบ้านเมือง พร้อมขอบคุณทหารทุกนายที่เสียสละ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ที่อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา
โดยนายอนุทินได้กล่าวสุนทรพจน์ ระบุว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปีนี้ในค่ำคืนนี้ ก่อนอื่นตนขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อกำลังพลกองทัพอากาศทุกคน ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาห เสียสละ และยึดมั่นในอุดมการแห่งการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศได้แสดงบทบาทอย่างโดดเด่น ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลหลายด้าน
ทั้งการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ การส่งของบรรเทาทุกข์ การลำเลียงทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ และการป้องกันราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่ทรงคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ตนขอชื่นชมผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และกำลังพลของกองทัพอากาศทุกนาย ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้กองทัพอากาศไทยเป็นสถาบันที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และมีความภาคภูมิใจ
ตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทัพอากาศไทยจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้มีความทันสมัย พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในทุกมิติ นอกจากนี้การเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับเสถียรภาพและความมั่นคงของไทย รวมทั้งของภูมิภาค ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนยืน
เนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี 2569 ตนขออำนวยอวยพรให้กำลังพลของกองทัพอากาศทุกนาย พร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพลังใจที่เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายไว้ทุกประการโดยทั่วกัน
ตั้งแต่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่พวกเราต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับอธิปไตยบ้านเมืองของเรา ตนก็เชื่อมั่นในกองทัพของเราทุกเหล่าทัพ ทั้งกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตลอดจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตัดสินใจที่สำคัญยิ่ง
นอกจากนี้นายอนุทินยังสะอื้นพร้อมพูดทั้งน้ำตาว่า ตนได้รับคำพูดที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจและสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเรา เป็นที่เกรงขามและได้รับชัยชนะในการต่อสู้ รักษาบ้านเมืองของเรา ก็เป็นเสียงกระซิบจากผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้ ส่วนจะกระซิบว่าอะไรก็ขอเก็บเอาไว้ 2 คน
