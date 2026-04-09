สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง
สรุปนโยบาย 10 Plus รัฐบาล “นายกฯ อนุทิน” แถลงต่อรัฐสภา ขับเคลื่อน 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ และ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง
เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลสรุปนโยบายการบริหารประเทศของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายอนุทินได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิด 10 Plus โดยระบุว่า นายกฯ อนุทิน แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เดินหน้า “10 Plus” ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ “มั่นคงจากภายใน คนไทยตั้งตัวได้ เศรษฐกิจแข่งขันได้ โลกเชื่อมั่น”
กำหนดนโยบายหลัก 5 ด้าน เศรษฐกิจ ต่างประเทศและความมั่นคง สังคม ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารภาครัฐและปฏิรูปกฎหมาย มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ สร้างโอกาสและนำพาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
พร้อมปรับการบริหารภาครัฐสู่รูปแบบ “Cluster” รวมพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน ผ่าน 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง “พูดแล้วทำ”
5 แนวนโยบายแห่งรัฐ
ด้านเศรษฐกิจ
- สร้างโอกาสเริ่มต้นและเติบโต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
- ปรับโครงสร้างให้เติบโต แข่งขันได้ พ้นกับดักรายได้ปานกลาง
- เชื่อมไทยสู่โลก สร้างพันธมิตรการค้า
- เปลี่ยน “เกษตรดั้งเดิม” สู่ “เกษตรแม่นยำ” ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
- ยกระดับเที่ยวไทย จาก “ปริมาณ” สู่ “มูลค่า” สูง
ด้านต่างประเทศและความมั่นคง
- เร่งเสริมสร้างสถานะและความเชื่อมั่นไทย ในเวทีโลก
- เสริมสร้างเสถียรภาพกับทุกขั้วอำนาจ ยึดประโยชน์ไทยเป็นที่ตั้ง
- ขับเคลื่อน “การทูตเศรษฐกิจ” ขยายโอกาสให้คนไทย
- เสริมความมั่นคงชายแดน ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ประชาชน
- พัฒนาระบบป้องกันประเทศและศักยภาพกองทัพ
- พัฒนาระบบทหารอาสา ปฏิรูประบบเกณฑ์ทหาร
ด้านสังคม
- เรียนฟรีจริง มีงานทำ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
- รักษาทุกที่ ได้ทันที
- สร้างเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง
ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม
- บริหารน้ำ ป้องกันภัยพิบัติเป็นระบบ
- พัฒนาระบบ “ประกันภัยพิบัติ” แห่งชาติ
- ผลักดันการบรรลุเป้า ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น ศูนย์
- อนุรักษ์-ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล
ด้านการบริหารภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย
- ราชการทันใจ ลดภาระประชาชน
- ปฏิรูประบบราชการ เสริมสร้างวินัยการเงิน-คลัง
- พัฒนากฎหมายให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
- แก้คอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง
5 กลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster)
1. ด้านเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: โอกาสที่ทุกกลุ่มเข้าถึง เศรษฐกิจมั่นคง ยั่งยืน ดันดิจิทัล – AI สร้างอนาคต กติกาทันสมัย แข่งขันได้
2. ด้านการผลิต การค้าและบริการ เพิ่มผลิตภาพ คุณภาพสูง: เชื่อมโยงห่วงโซ่ผลิต – การตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า-บริการ
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: โครงสร้างแข็งแกร่ง มุ่งสู่ Net Zero 2050 เพิ่มขีดแข่งขันโลก
4. ด้านสังคมและสวัสดิการ: สมดุลการคลัง – สวัสดิการ ยกระดับทุนมนุษย์
5. ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง: ยกระดับสถานะไทยในเวทีโลก พร้อมรับภัยคุกคามสมัยใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน
- เปิดร่างนโยบาย 23 ข้อ รัฐบาล “อนุทิน” เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย. นี้
- ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน
