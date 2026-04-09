ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 11:13 น.
สรุปนโยบาย 10 Plus รัฐบาล “นายกฯ อนุทิน” แถลงต่อรัฐสภา ขับเคลื่อน 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ และ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลสรุปนโยบายการบริหารประเทศของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายอนุทินได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิด 10 Plus โดยระบุว่า นายกฯ อนุทิน แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เดินหน้า “10 Plus” ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ “มั่นคงจากภายใน คนไทยตั้งตัวได้ เศรษฐกิจแข่งขันได้ โลกเชื่อมั่น”

กำหนดนโยบายหลัก 5 ด้าน เศรษฐกิจ ต่างประเทศและความมั่นคง สังคม ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารภาครัฐและปฏิรูปกฎหมาย มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ สร้างโอกาสและนำพาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

พร้อมปรับการบริหารภาครัฐสู่รูปแบบ “Cluster” รวมพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน ผ่าน 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง “พูดแล้วทำ”

5 แนวนโยบายแห่งรัฐ

ด้านเศรษฐกิจ

  • สร้างโอกาสเริ่มต้นและเติบโต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
  • ปรับโครงสร้างให้เติบโต แข่งขันได้ พ้นกับดักรายได้ปานกลาง
  • เชื่อมไทยสู่โลก สร้างพันธมิตรการค้า
  • เปลี่ยน “เกษตรดั้งเดิม” สู่ “เกษตรแม่นยำ” ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
  • ยกระดับเที่ยวไทย จาก “ปริมาณ” สู่ “มูลค่า” สูง

ด้านต่างประเทศและความมั่นคง

  • เร่งเสริมสร้างสถานะและความเชื่อมั่นไทย ในเวทีโลก
  • เสริมสร้างเสถียรภาพกับทุกขั้วอำนาจ ยึดประโยชน์ไทยเป็นที่ตั้ง
  • ขับเคลื่อน “การทูตเศรษฐกิจ” ขยายโอกาสให้คนไทย
  • เสริมความมั่นคงชายแดน ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
  • สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ประชาชน
  • พัฒนาระบบป้องกันประเทศและศักยภาพกองทัพ
  • พัฒนาระบบทหารอาสา ปฏิรูประบบเกณฑ์ทหาร

ด้านสังคม

  • เรียนฟรีจริง มีงานทำ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • รักษาทุกที่ ได้ทันที
  • สร้างเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง

ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม

  • บริหารน้ำ ป้องกันภัยพิบัติเป็นระบบ
  • พัฒนาระบบ “ประกันภัยพิบัติ” แห่งชาติ
  • ผลักดันการบรรลุเป้า ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น ศูนย์
  • อนุรักษ์-ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล

ด้านการบริหารภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย

  • ราชการทันใจ ลดภาระประชาชน
  • ปฏิรูประบบราชการ เสริมสร้างวินัยการเงิน-คลัง
  • พัฒนากฎหมายให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
  • แก้คอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง
อินโฟกราฟิกสรุปนโยบาย 10 Plus ของรัฐบาลนายกฯ อนุทิน
FB/ ไทยคู่ฟ้า

5 กลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster)

1. ด้านเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: โอกาสที่ทุกกลุ่มเข้าถึง เศรษฐกิจมั่นคง ยั่งยืน ดันดิจิทัล – AI สร้างอนาคต กติกาทันสมัย แข่งขันได้

2. ด้านการผลิต การค้าและบริการ เพิ่มผลิตภาพ คุณภาพสูง: เชื่อมโยงห่วงโซ่ผลิต – การตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า-บริการ

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: โครงสร้างแข็งแกร่ง มุ่งสู่ Net Zero 2050 เพิ่มขีดแข่งขันโลก

4. ด้านสังคมและสวัสดิการ: สมดุลการคลัง – สวัสดิการ ยกระดับทุนมนุษย์

5. ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง: ยกระดับสถานะไทยในเวทีโลก พร้อมรับภัยคุกคามสมัยใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

